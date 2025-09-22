Toledo aprueba de forma inicial el puente Polígono-Azucaica presupuestado en 15 millones con el rechazo de la oposición

Trazado elegido para el vial que unirá los barrios toledanos de Azucaica y el Polígono y que incluye un puente sobre Tajo.

Paso adelante para una infraestructura polémica. La Comisión de Planeamiento del Ayuntamiento de Toledo ha acordado este lunes la aprobación inicial del puente entre Azucaica y el Polígono con los votos a favor del bipartito PP-Vox y el rechazo de la oposición: PSOE e Izquierda Unida.

El equipo de Gobierno municipal ha destacado que esta infraestructura, de casi 2.500 metros de longitud y 15 millones de presupuesto, "facilitará la conexión entre ambos barrios de Toledo, contribuyendo a descongestionar el tráfico y facilitar la movilidad".

Es un paso más, pero no definitivo, para el proyecto, que requiere el visto bueno del pleno municipal y de la Comisión Regional de Urbanismo.

Financiación con el desarrollo del POM

En declaraciones a los medios, el presidente de la Comisión, el concejal de Urbanismo, Florentino Delgado, ha recordado la tramitación singular requerida por este puente. "Es un vial de conexión que no está vinculado a otra infraestructura previamente establecida en el planeamiento general". Se financiará "con el desarrollo" del futuro Plan de Ordenación Municipal (POM), ha recalcado.

Delgado ha aclarado que “hay un presupuesto de ejecución que contempla diversos elementos, entre ellos el propio puente, pero hay que acometer ciertas obras que forman parte del conjunto y todo ello se valora, aproximadamente, en 15 millones de euros”.

El proyecto de conexión entre Azucaica y el Polígono, "que ha recibido el visto bueno de la Consejería de Desarrollo Sostenible en cuanto a impacto ambiental", contempla un vial de movilidad alternativa para ciclistas y peatones.

Rechazo de PSOE e IU: "una ratonera"

La portavoz del PSOE, Noelia de la Cruz, ha denunciado la "falta de diálogo y consenso" del alcalde de Toledo para imponer "su modelo a la hora de gestionar la ciudad" como ha ocurrido, según la socialista, "también al aprobar de manera inicial este proyecto".

La concejala ha lamentado el visto bueno al puente pese a los "informes contrarios de otras administraciones". "A pesar de no haber aceptado ninguna alegación vecinal, PP y Vox siguen adelante con una ocurrencia más del alcalde que, lejos de atajar los problemas de tráfico, convertirá el Polígono Industrial de Toledo en una ratonera".

El portavoz de IU, Txema Fernández, ha mostrado su oposición al proyecto "por ser una infraestructura insostenible desde el punto de vista económico y de la movilidad".

Para el concejal, la "carencia" de un estudio de movilidad que justifique la inversión y el diseño de un vial de doble sentido "con un estrecho arcén" y con dos tramos de carril bici sin conexión “no va a solucionar absolutamente nada”.

De hecho, el edil se pregunta "cómo se resuelve la incongruencia" de que se plantee un incremento del tráfico en la TO-23 para 2046 de 15.000 vehículos y que el tráfico del nuevo puente plantee un incremento "de tan solo 1.500".

“Vamos a hacer una inversión de 15 millones para crear dos carriles que darán servicio a 1.500 vehículos”, ha reprochado el concejal, que insiste en dotar de mayor inversión a mejorar el transporte público colectivo para promover una verdadera movilidad sostenible.

Además, ha vuelto a insistir en "el embudo" que supondrá el acceso al puente desde la calle Jarama y la ausencia de un estudio de la afección al tráfico de las calles de la zona residencial.

Características de la infraestructura

Desde el Ayuntamiento se ha informado en nota de prensa de las características del vial de 2.410 metros de longitud, que permitirá la conexión directa entre barrios que, pese a su proximidad, han permanecido separados por el cauce del río Tajo.

El trazado partirá desde la calle Río Jarama, en el Polígono, para discurrir por la carretera comarcal CM-4001 y concluir en la calle Cañada del barrio de Azucaica.