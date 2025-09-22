La sede del PP de Castilla-La Mancha amanece vandalizada en Toledo y Paco Núñez señala al "odio de intolerantes"

Una esvástica sobre la fotografía de Feijóo en la sede del PP de Castilla-La Mancha.

La sede del Partido Popular de Castilla-La Mancha, ubicada en el barrio toledano de Santa Teresa, ha amanecido este lunes vandalizada con pintadas y daños materiales de poca consideración.

El autor o autores han dibujado una esvástica sobre una fotografía en la que aparecen Alberto Núñez Feijóo y Paco Núñez, presidentes nacional y regional del PP, respectivamente.

Los vándalos también han escrito la palabra "mafia" en la misma superficie y han golpeado una de las cristaleras del edificio, que presenta daños superficiales tras el ataque.

La cristalera de la fachada también ha sido dañada.

La palabra "mafia", escrita en la fachada de la sede.

El inmueble, que alberga la sede autonómica del PP castellanomanchego, se encuentra en una de las zonas más transitadas del barrio de Santa Teresa, en Toledo capital.

Fuentes de la formación política han informado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que en las próximas horas se formulará una denuncia ante la Policía Nacional.

Condena de Paco Núñez

Con una publicación en las redes sociales, Núñez ha condenado "rotundamente" estos actos, que ha calificado como un "acto de vandalismo inaceptable".

Nuestra sede del @PP_CLM ha sufrido un acto de vandalismo inaceptable. Condeno rotundamente esta violencia y el odio de intolerantes que pretenden silenciar las ideas que no comparten.



Los que alientan y amparan este tipo de actos también son responsables de ellos.

Se equivocan,… pic.twitter.com/snvw5NfpSh — Paco Núñez (@paconunez_) September 22, 2025

El líder de los 'populares' castellanomanchegos, en la misma línea, ha rechazado la "violencia" y "el odio de intolerantes que pretenden silenciar las ideas que no comparten". "Los que alientan y amparan este tipo de actos también son responsables de ellos", ha añadido.

Sin embargo, Núñez ha asegurado que los violentos "no podrán" con el PP. "Seguiremos defendiendo la libertad, la democracia y el respeto, porque son los valores que nos unen y que siempre van a prevalecer", ha finalizado.