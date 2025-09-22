El PSOE acusa a la Diputación de Toledo de pagar 15.000 € por un logo que "se puede descargar gratuitamente"

Sergio Gutiérrez, el logo descargable en internet (arriba) y el oficial de la Diputación de Toledo (abajo).

El PSOE de Castilla-La Mancha ha denunciado que la Diputación de Toledo, gobernada por el PP y Vox, ha destinado 15.000 euros a un logo que, según aseguran, puede descargarse de manera gratuita de internet.

La institución provincial ha calificado la acusación de "falsa y malintencionada" y ha defendido que el contrato corresponde a una estrategia integral de marca y comunicación.

El secretario de Organización del PSOE castellanomanchego y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, se ha hecho eco este lunes de una información publicada en ElPlural en la que se recoge que PP y Vox han gastado 15.000 euros "en la creación de un logo que se puede encontrar de manera gratuita en internet".

Gutiérrez ha reprochado que "solo a unos chapuceros se les ocurre pagar 15.000 euros por un logo que se puede descargar gratuitamente de internet". Ha explicado que se trata de "una plantilla que se puede descargar de varios foros y que un niño de primaria tardaría menos de 15 minutos en hacer, sustituir la palabra en inglés para poner Toledo y cobrar 15.000 euros por ello".

El dirigente socialista ha pedido "responsabilidades y explicaciones" y ha reclamado a la Diputación de Toledo que "exijan inmediatamente la devolución del dinero de todos los toledanos".

En caso contrario, ha sostenido que deben ser los partidos quienes asuman esa responsabilidad y que "esos 15.000 euros se destinen a gasto social, especialmente a la lucha contra la violencia de género que están recortando en los distintos programas en los ayuntamientos en los que gobiernan".

Acusación "ridícula"

Por su parte, la vicepresidenta portavoz de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos, ha respondido que "la acusación es completamente falsa y malintencionada". "Es ridícula y lo saben, pero viven de embarrar y difamar porque no tienen nada que contar ni pueden criticar nuestra gestión", ha señalado.

De Frutos ha defendido que "el contrato no rige por el diseño de un logo, sino por una estrategia total de marca y de comunicación". Según ha explicado, el trabajo se prolongó durante cuatro meses con múltiples propuestas, hasta llegar a una doble "T" que "simboliza historia, patrimonio, cultura, deporte, entretenimiento, gastronomía, tejido social y empresarial, tecnología presente y futuro".

Trabajo "bien hecho"

La portavoz ha subrayado que el proyecto cuenta con "un documento serio y profesional de más de 150 páginas mostrando cómo se llegó a este diseño". "Ellos están usando mentiras, nosotros tenemos trabajo bien hecho, con un diseño que ha gustado, con mensajes que han gustado y con una nueva manera de ver a la provincia de Toledo que ha gustado", ha afirmado.

Además, ha advertido de que "repitiendo una mentira no se convierte en verdad" y ha acusado al PSOE de hacer campaña en un año preelectoral. "Habiendo tantos temas de futuro para debatir, nosotros seguiremos concentrados en lo que verdaderamente importa", ha concluido.

La Diputación de Toledo apuesta por una doble "T" como imagen corporativa

La nueva imagen corporativa de la Diputación de Toledo fue presentada en diciembre de 2024 y es obra de Ideograma a través de un contrato menor que fue adjudicado a finales del pasado mes de agosto por 14.883 euros.

Ideograma es una consultora con sede en Barcelona que trabaja en España e Iberoamérica, especializada en la comunicación política, institucional y corporativa y en campañas electorales.