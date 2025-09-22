Importante retención en la entrada a Toledo por un choque múltiple en la cuesta de Las Nieves

Imagen del lugar en el que se ha producido el accidente. Foto: DGT

Un choque múltiple entre varios vehículos en la A-42 a la altura de las cuesta de Las Nieves -sentido Toledo- ha provocado una importante retención en la mañana de este domingo en la entrada a la capital regional.

El aviso del accidente, que ha ocurrido en el punto kilómetro 76 dirección Madrid y en el que se han visto envueltos seis vehículos, ha tenido lugar sobre las 8:00 horas, según han confirmado fuentes del 112 Castilla-La Mancha a EL DIGITAL de CLM.

Hasta el lugar, rápidamente se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y de mantenimiento de carreteras, ya que todos los afectados han resultado ilesos.

📢🔴En Toledo, un accidente complica la A-42, en el entorno de Las Nieves.



➡️Sentido Madrid.

➡️Provoca retenciones de 4 kilómetros. pic.twitter.com/BqyXoWK3HY — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 22, 2025

Eso sí, la incidencia se ha dejado notar en una vía que a esas horas de la mañana suele estar cargada de tráfico de por sí. De hecho, según apunta la Dirección General de Tráfico (DGT), el embotellamiento de coches ha sobrepasado el kilómetro de longitud.