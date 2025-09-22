Cortes y desvíos por reasfaltados en la A-5 en la provincia de Toledo: todos los detalles

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible iniciará mañana, 23 de septiembre, nuevos trabajos de rehabilitación del firme en la autovía A-5 a su paso por la provincia de Toledo.

Las actuaciones, que forman parte del contrato de conservación integral del sector 5, cuentan con un presupuesto vigente de 421.588 euros (IVA incluido) y se prolongarán previsiblemente hasta el próximo jueves 25 de septiembre.

Las obras afectan al tramo comprendido entre los kilómetros 87,050 y 76,350 en el entorno de Santa Olalla, Otero, El Casar y Los Cerralbos.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios de la vía, se cortará completamente la calzada en sentido Madrid y se habilitará tráfico bidireccional en la calzada contraria.

Intervención

Durante los tres días de intervención, se procederá a la apertura de pasos de mediana desmontables en los puntos afectados, al corte de carriles previos para canalizar el tráfico y al cierre de los accesos a la autovía en sentido Madrid dentro del tramo en obras. Asimismo, se cerrará el carril rápido de la A-5 en las inmediaciones del kilómetro 76,350.

El grueso de la actuación consistirá en el extendido de mezcla bituminosa discontinua en la calzada izquierda, sentido Madrid, entre los kilómetros 85 y 82,2.

Posteriormente se llevará a cabo el premarcado y repintado de las marcas viales con el fin de restituir la seguridad y la fluidez del tráfico en esta vía de gran capacidad.

Programa conservación

El Ministerio ha subrayado que estos trabajos forman parte del programa de conservación ordinaria de carreteras, con el que se pretende mantener en condiciones óptimas de seguridad y servicio la red viaria del Estado en la provincia de Toledo.