Charo Navas, alcaldesa de Olías (Toledo): "Hemos puesto en marcha inversiones históricas sin generar deudas"

La alcaldesa de Olías del Rey, Charo Navas, está orgullosa de que su localidad avance de la mano "de las tradiciones, de sus raíces y de sus señas de identidad" como son las Fiestas Patronales. Apuesta por una programación de "primer orden" con artistas a nivel nacional y grandes orquestas, este año La Misión, que cuenta "con el espectáculo más grande y sorprendente de España".

La regidora destaca que Olías del Rey es un municipio "referente" en la prestación de servicios públicos, en políticas sociales y de empleo y en el impulso a la actividad cultural y al deporte.

Navas enfatiza en que, en solo seis años de Gobierno, "hemos transformado el municipio en materia educativa, hemos pasado de no tener instituto, a tener estudios de Bachillerato y un segundo colegio en la zona sur".

Pregunta. ¿Qué importancia tienen las fiestas patronales para Olías del Rey y sus vecinos?

Respuesta. Las fiestas patronales constituyen una cita clave para Olías del Rey. Son un momento en el que se refuerzan los lazos comunitarios, se celebra la identidad local, la devoción religiosa y la tradición, y se genera un ambiente festivo que reúne a vecinos de todas las edades. Además, son una oportunidad para que quienes viven fuera regresen y participen de manera activa en sus fiestas, para que se dinamice la cultura popular y para consolidar el orgullo de ser oliero y oliera.

P. ¿Qué novedades trae este año el programa de fiestas?

R. Apostamos por artistas de primer orden y por grandes espectáculos. Este año contamos con los conciertos de David de María y Cepeda, por ejemplo, también con el espectáculo más grande de España, el de la gran orquesta La Misión, con 16 artistas en escena y un despliegue técnico y audiovisual sin precedentes. Sin olvidarnos de la programación que destinamos al público familiar y en diferentes espacios de manera paralela, dando cabida a todos y a todas con propuestas para grandes y pequeños y pequeñas, porque las fiestas de Olías del Rey son precisamente eso, el reencuentro de los vecinos y de las vecinas.

P. ¿Qué medidas han adoptado para que las fiestas sean más inclusivas?

R. Hemos adquirido 1.000 pulseras centinela para prevenir la sumisión química, como medida de seguridad para que acudamos a las fiestas con mayor tranquilidad, estarán presentes los Puntos Violeta, impulsados por el Ayuntamiento, que se convertirán en espacios de referencia bajo el lema ‘Por unas fiestas libres de agresiones sexistas’. A través de ellos, y también de Protección Civil y Policía Local, se facilitarán las pulseras centinela, una herramienta de prevención y sensibilización frente a la sumisión química.

En materia de accesibilidad, el pregón de fiestas contará con la participación de la Asociación de Personas con Discapacidad Auditiva APANDAPT, garantizando la interpretación en lengua de signos y todos los días en el recinto ferial se establecerá una Hora TEA, un espacio sin ruido en las atracciones pensado para favorecer la inclusión y la tolerancia hacia las personas con Trastorno del Espectro Autista. Con todas estas iniciativas, el Ayuntamiento de Olías del Rey reafirma su compromiso de ofrecer unas fiestas más seguras, inclusivas y accesibles para toda la ciudadanía.

P. ¿Qué actividades destacaría para familias, jóvenes y mayores?

R. Sin duda el desfile de carrozas es el momento de las fiestas que más nos caracteriza. Las peñas llevan meses trabajando en las carrozas, en los disfraces, en las temáticas y en la música con la que cada año nos sorprenden. Ver a todo el pueblo participar en ese desfile es, créame, emocionante.

También somos referente en festejos taurinos, como los encierros de la mañana y de la tarde, también el nocturno. Sin olvidarnos, como le decía, de esas actuaciones musicales de primer orden y grandes orquestas que nos acompañarán todas las noches en la plaza de la Constitución o en la explanada junto a las instalaciones deportivas. Además, apostamos por una programación específica para las familias y actividades simultáneas en diferentes espacios con el objetivo de que todos y todas puedan disfrutar de las fiestas de Olías del Rey, sea cuales sean sus gustos o preferencias.

P. ¿Cómo se garantiza y refuerza la seguridad, la limpieza y la accesibilidad durante los días de fiesta?

R. La coordinación entre la Policía Local y la Guardia Civil es clave, al igual que el papel de Protección Civil y de la seguridad privada. Estas fiestas, como novedad, vamos a incorporar un dron para vigilancia, y como ya he comentado, hemos adquirido mil pulseras centinela para prevenir los casos de sumisión química. En cuanto a la limpieza, desde hace seis años los dispositivos son clave y ejemplo de cómo mantener un pueblo limpio en plenas fiestas, pues la limpieza no está reñida con la diversión. Y la accesibilidad está garantizada en todos los espacios donde se desarrolla la programación municipal, además de sumar al pregón un intérprete de lengua de signos. Cada año damos un paso más en inclusión.

P. ¿Qué impacto tienen estas fiestas en el comercio y la hostelería local?

R. Las fiestas son un revulsivo económico local: atraen visitantes, aumentan el consumo en bares, restaurantes y tiendas. Además, impulsan el empleo temporal en servicios, montaje, seguridad, limpieza y hostelería. También ayudan a visibilizar Olías del Rey como destino cercano para quienes vienen de Toledo.

P. ¿Cuál es su balance de gestión como alcaldesa?

R. Trabajamos con responsabilidad y cercanía, poniendo siempre en el centro a nuestros vecinos y vecinas. La transformación que hemos iniciado hace seis años y en la que seguimos trabajando es palpable en la vida de la ciudadanía.

Los olieros y las olieras lo comprueban en su día a día, y eso para nosotros es lo más importante. Hemos avanzado en la mejora de los servicios públicos, de infraestructuras, en el impulso de la cultura, el deporte y la sostenibilidad, así como en el apoyo a las familias y al tejido empresarial local. Hemos sentado unas bases sólidas que nos permiten seguir construyendo un Olías del Rey más dinámico, inclusivo y con más oportunidades, siempre con el compromiso de poner a las personas en el centro de nuestra gestión.

P. ¿En qué ha cambiado el municipio desde que asumieron el Gobierno local?

R. Olías del Rey es un municipio que avanza, se respira en el día a día, es un pueblo lleno de vida con una cartera consolidada de servicios y actividades públicas en ambas zonas del municipio. Hemos impulsado la creación de oportunidades a través de la formación y el empleo, el impulso al bienestar tanto en la infancia con un amplio abanico de recursos para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, como de nuestros mayores con actividades de envejecimiento activo y, lo más importante, la creación de un nuevo centro de día para personas en situación de dependencia con transporte adaptado que dará cobertura a las dos zonas del municipio, tanto casco como sur. En estos años hemos avanzado hacia un municipio más accesible, seguro y sostenible con unos servicios públicos de calidad.

Además, hemos logrado, con planificación, transparencia y control económico, poner en marcha inversiones históricas, sin generar deudas, hoy tenemos deuda 0 y remanente positivo de tesorería; y hemos cumplido compromisos como los educativos, con el futuro nuevo colegio y la construcción del nuevo instituto con sus cuatro cursos de ESO y dos de Bachillerato.

También hemos impulsado la mejora de infraestructuras, la movilidad urbana, los espacios verdes, la limpieza, el ocio, la cultura y el deporte con el compromiso de fomentar el deporte femenino, mire, en solo dos años el número de niñas inscritas en las actividades deportivas del municipio ha pasado de 65 a cerca de 200. Esta cifra refleja el éxito de la estrategia para visibilizar y promover la práctica deportiva entre las más jóvenes, con la introducción de deportes como balonmano, voleibol, atletismo y, por primera vez esta temporada, un equipo de Fútbol Femenino.

P. ¿Qué proyectos a corto, medio y largo plazo son esenciales para la localidad?

R. A corto plazo vamos a seguir avanzando con el Plan de Asfaltado, Acerado y Accesibilidad, y en la consolidación de los espacios culturales y el programa de actividades socioculturales. Nuestra meta ahora es la inversión de más de 1,4 millones de euros en la red de colectores y saneamiento, además de ampliar los espacios verdes, seguir aumentando la eficiencia energética del alumbrado público, reforzar el transporte público y las frecuencias. Estamos impulsando que Olías del Rey se consolide como un municipio con alta calidad de vida, por lo que estamos proyectando nuevas infraestructuras que se anticipen al crecimiento poblacional, apostando por unos servicios educativos públicos de excelencia y el fomento de las oportunidades de empleo; sin obviar el mantenimiento permanente de las dotaciones culturales y deportivas.

P. En materia de empleo y desarrollo económico, ¿qué proyectos se están impulsando desde el Ayuntamiento para dinamizar Olías del Rey?

R. Se han ampliado los programas de formación y empleo, destinando más de 400.000 euros a iniciativas que mejoran la empleabilidad de jóvenes olieros y olieras. Además, se están gestionando contratos municipales para jóvenes socorristas, monitores, etc., como medidas de empleo local. Para el desarrollo económico también es importante la apuesta por la movilidad, la accesibilidad y el transporte, con mejoras en la línea ASTRA con nuevas frecuencias y paradas que favorece que la población vea mayores opciones de desplazamiento para trabajar o estudiar. En general, las mejoras en infraestructuras y servicios ofrecen un atractivo mayor para atraer inversión privada y para que los negocios locales prosperen.

P. ¿Qué repercusión tiene el plan de asfaltado puesto en marcha en el municipio?

R. Es un ambicioso plan que empezó en el año 2020 y con el que hemos llegado a la práctica totalidad del municipio, es un plan que vamos abordando año tras año. Este 2025 hemos incidido especialmente en las principales entradas a las urbanizaciones del municipio y vías de acceso a Olías del Rey. Todo esto se sincroniza con mejoras en el acerado y con la eliminación de barreras arquitectónicas, lo que permite que personas mayores o con movilidad reducida se desplacen con mayor comodidad.

P. Ha anunciado recientemente una inversión cercana a los tres millones de euros para infraestructuras y servicios públicos, ¿cuáles destacaría?

R. De los cerca de 2.763.215 euros previstos para este año en inversiones municipales podemos destacar los 1,5 millones de euros para el Plan de Mejora, Renovación y Ampliación de la Red de Colectores y Saneamiento Municipal, con actuaciones en seis zonas, como Camino Híjar, Camino de Mocejón‐avenida de Magán, calle Isla Menorca, Federico García Lorca, etc. Esto mejora la gestión de aguas pluviales y la resiliencia frente a fenómenos meteorológicos adversos.

Hemos destinado más de 750.000 euros para el Plan de mejora de viales, asfaltado y acerado con criterios de accesibilidad y eliminación de barreras en vías como las calles Lobo, Flamenco, San Pedro de Alcántara, Miguel Hernández, y en urbanizaciones como Villas del Pinar y Entrepinos, entre otras zonas.

Otras inversiones van encaminadas a las zonas verdes, a la renovación del mobiliario urbano y a la eficiencia energética del alumbrado público. Todo ello con unos fondos que combinan recursos propios del Ayuntamiento y subvenciones de otras administraciones.

P. El nuevo colegio es una dotación esencial para Olías. ¿Qué otras necesidades hay en materia educativa?

R. En estos seis años hemos conseguido un hito en materia educativa con la mayor inversión histórica en infraestructuras para esta área. Al fin contamos con todos los niveles de enseñanza obligatoria en nuestro municipio, además de los dos cursos de Bachillerato. Ahora es momento de afianzar todo lo conseguido y de ultimar la construcción definitiva de las instalaciones del colegio Margarita Salas Falgueras, además hemos ampliado el servicio municipal de transporte escolar gratuito que conecta la zona sur con los centros educativos, con una inversión anual de 80.000 euros y cinco paradas para dar servicio a casi un centenar de alumnos y alumnas, con dos autobuses que paran en las urbanizaciones Entrepinos, Los Pinos, Floresta, Los Olivos y San Francisco.