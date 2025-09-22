Ana Rosa y su equipo se suman en directo a la causa de la Asociación de Alzheimer de Toledo

La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y la presentadora, la mañana de este lunes en Telecinco.

Ana Rosa Quintana ha cerrado la emisión de este lunes de su programa con un gesto cargado de significado y solidaridad. En el Día Mundial del Alzheimer -oficialmente el día 21- la presentadora se ha despedido de la audiencia con un mensaje de apoyo a los afectados por la enfermedad y a sus familias, mientras mostraba en su muñeca una pulsera de color verde que también lucían todos los colaboradores del espacio.

Este distintivo, promovido por la Asociación de Familiares de Alzheimer (AFA) de Toledo, llegó al programa líder de la televisión nacional gracias a la periodista y presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban. Con este gesto, la comunicadora toledana consiguió visibilizar en un espacio de máxima audiencia la lucha de miles de personas.

A la causa se sumaron colaboradores habituales como Jano Mecha, Boris Izaguirre y el exministro Máximo Huerta, mostrando públicamente su apoyo. El gesto de Ana Rosa Quintana y su equipo ha puesto de manifiesto la importancia de dar visibilidad a una enfermedad que, solo en España, afecta a cerca de cinco millones de personas, 60.000 en Castilla-La Mancha.

Programa de Ana Rosa.

El compromiso de Esther Esteban con el Alzheimer va más allá de este gesto. Este domingo, durante la lectura del manifiesto por el Día Mundial de la enfermedad en Toledo, la periodista conmovió a los asistentes al compartir su propia experiencia personal.

Esteban relató el difícil camino que ha recorrido su familia desde el diagnóstico de su madre hace más de 15 años y el de su suegra. "Algo se rompió en el instante que recibimos el diagnóstico", afirmó, poniendo voz a los sentimientos de miles de familias que se enfrentan cada día a esta dura realidad.