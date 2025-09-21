Sergio Gutiérrez exige al PP y Vox el desbloqueo del Centro de Día de Alzheimer de Talavera

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha exigido este domingo al Gobierno municipal del PP y a Vox el desbloqueo inmediato del Centro de Día de Alzheimer y Centro de Mayores de Talavera de la Reina. Este proyecto representa una inversión de tres millones de euros y la creación de al menos 15 empleos, según Gutiérrez.

En el marco de las Ferias de San Mateo y el Día Mundial del Alzheimer, el socialista ha criticado la "hipocresía" de ambas formaciones, acusándolas de poner en riesgo la inversión y los empleos para "poner palos en las ruedas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a la acción del Gobierno de Page en Talavera de la Reina”, ha criticado.

El diputado ha insistido en que esta situación es "inadmisible" y pidió un "gran pacto" ciudadano para que el recurso se materialice. Según él, el proyecto representa un "gran esfuerzo colectivo para prevenir, cuidar y luchar contra la enfermedad del Alzheimer".

Sergio Gutiérrez y Tita García han visitado el puesto de la Asociación de Alzheimer.

Gutiérrez ha advertido que si PP y Vox no cambian su postura, se merecerán un "cuestionamiento social" por un "recorte que es tremendamente injusto y que demuestra no solo su alma antisocial, sino su alma anti Talavera de la Reina".

Además, el político ha señalado que ambos partidos tendrán que definirse en el Senado sobre la quita de la deuda a las comunidades autónomas. Esta medida condonaría 5.000 millones de euros a Castilla-La Mancha y ahorraría 760 millones en intereses a partir de 2027.

El secretario socialista ha sido contundente: "Si PP y Vox rechazan la quita de la deuda sería para echarlos de las instituciones de la región".

Vox visita AFATA

Coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer, el teniente de alcalde de Talavera, David Moreno, y la concejala de Discapacidad, Julia González, visitaron el puesto de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Talavera (AFATA).

Los concejales de Vox también han acompañado a AFATA en el Día Mundial del Alzheimer.

La concejala ha enfatizado en "el compromiso del Ayuntamiento con las entidades sociales" y ha agradecido "la dedicación del equipo de AFATA y de sus voluntarios". El puesto informativo, con folletos y orientación, ha estado abierto toda la jornada en el paseo de los Arqueros para dar a conocer la enfermedad y los recursos disponibles.