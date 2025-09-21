Muere un joven de 24 años tras golpearse la cabeza al tirarse a una piscina en una finca de eventos en Mora
El personal médico confirmó el fallecimiento del varón en el lugar de los hechos.
Tragedia en la localidad toledana de Mora. Un joven de 24 años ha perdido la vida tras un fatal accidente en una casa rural y finca de eventos. El suceso ocurrió en la noche de este sábado, cuando el chico se arrojó a una piscina y, al golpearse la cabeza, sufrió heridas que resultaron ser mortales.
El Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió el aviso del incidente a las 23:56 horas del sábado. De inmediato se movilizaron equipos de emergencia, incluyendo efectivos de la Guardia Civil, un médico de urgencias, una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital.
A pesar de la rápida respuesta de los servicios sanitarios, no se pudo hacer nada por salvar la vida del joven. El personal médico confirmó el fallecimiento en el mismo lugar de los hechos.