Imagen de archivo del alcalde de Toledo.

Velázquez explota contra la situación "insostenible" de la estación del AVE de Toledo tras el "caos" de este viernes

"El Ministerio de Transportes debe actuar con urgencia y dar una respuesta inmediata que garantice la seguridad de todos los usuarios y vecinos", denuncia el alcalde.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha vuelto a cargar duramente contra la situación que se vive en la estación del AVE de la ciudad, calificándola de "insostenible e intolerable".

La indignación del primer edil, que estallaba a través de un mensaje en la red social X, surge a raíz del último problema registrado este viernes, cuando los trenes de primera hora con destino Madrid llegaron a la capital con retrasos significativos, unido a un episodio de hacinamiento que requirió incluso de la intervención policial.

En su publicación, Velázquez ha señalado la acumulación de incidencias, retrasos, episodios de inseguridad y altercados que, asegura, se producen casi a diario en las instalaciones. Una situación que, en su opinión, ha llegado a un punto crítico que exige una respuesta inmediata por parte del Ministerio de Transportes.

"No podemos permitir que la principal puerta de entrada y salida de Toledo siga siendo un foco de problemas y preocupación", ha sentenciado el alcalde, instando al Ministerio a actuar con urgencia para garantizar la seguridad de todos los usuarios y vecinos.

La estación del AVE de Toledo, un punto neurálgico para miles de viajeros, se ha convertido en el centro de un debate recurrente por las quejas de los usuarios, los retrasos y los incidentes.