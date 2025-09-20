Velázquez explota contra la situación "insostenible" de la estación del AVE de Toledo tras el "caos" de este viernes
"El Ministerio de Transportes debe actuar con urgencia y dar una respuesta inmediata que garantice la seguridad de todos los usuarios y vecinos", denuncia el alcalde.
El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha vuelto a cargar duramente contra la situación que se vive en la estación del AVE de la ciudad, calificándola de "insostenible e intolerable".
La indignación del primer edil, que estallaba a través de un mensaje en la red social X, surge a raíz del último problema registrado este viernes, cuando los trenes de primera hora con destino Madrid llegaron a la capital con retrasos significativos, unido a un episodio de hacinamiento que requirió incluso de la intervención policial.
En su publicación, Velázquez ha señalado la acumulación de incidencias, retrasos, episodios de inseguridad y altercados que, asegura, se producen casi a diario en las instalaciones. Una situación que, en su opinión, ha llegado a un punto crítico que exige una respuesta inmediata por parte del Ministerio de Transportes.
La situación que se vive en la estación de tren de #Toledo es insostenible e intolerable. Vecinos y viajeros se enfrentan casi a diario a incidencias, retrasos, episodios de inseguridad y altercados.— Carlos Velázquez (@cvelazquezromo) September 19, 2025
El Ministerio de @transportesgob debe actuar con urgencia y dar una respuesta… pic.twitter.com/VIgiTIt072
"No podemos permitir que la principal puerta de entrada y salida de Toledo siga siendo un foco de problemas y preocupación", ha sentenciado el alcalde, instando al Ministerio a actuar con urgencia para garantizar la seguridad de todos los usuarios y vecinos.
La estación del AVE de Toledo, un punto neurálgico para miles de viajeros, se ha convertido en el centro de un debate recurrente por las quejas de los usuarios, los retrasos y los incidentes.