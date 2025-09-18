Toledo y Albacete se tiñen de verde para concienciar y reivindicar derechos en el Día Mundial del Alzheimer

Este domingo, 21 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Alzheimer, una fecha clave para visibilizar esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en todo el mundo. Con motivo de esta jornada, Toledo y Albacete han preparado una serie de actos que se extenderán a lo largo de la semana, buscando concienciar a la ciudadanía y dar voz a los enfermos y sus familias.

Las actividades en Toledo arrancan este sábado con un almuerzo benéfico en el Hotel Beatriz a las 14:00 horas, que contará con la presentación del periodista Alfonso Hevia y actuaciones musicales.

El domingo 21, la jornada principal, el foco se trasladará a las calles. A las 19:30 horas, un pasacalles con la batucada Batukaika partirá de la Plaza de Zocodover hasta el Ayuntamiento.

Este sábado se celebra una comida solidaria en el Hotel Beatriz de Toledo, como en años anteriores.

Lectura de manifiesto en Toledo

A las 20:30 horas, la periodista y presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, leerá un manifiesto en la Plaza del Ayuntamiento para reivindicar los derechos de estas personas y sus familias.

A la misma hora, los monumentos más emblemáticos de la ciudad se iluminarán de color verde, el color de la lucha contra el Alzheimer.

La semana continúa el lunes 22 con la conferencia 'Nuevos horizontes en el Alzheimer: Investigación y tratamientos' a las 17:30 horas, en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, a cargo de la doctora Luisa Rodríguez Posé.

El martes 23 se llevará a cabo una cuestación en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo el Hospital Universitario de Toledo y la Plaza de Zocodover.

Para finalizar los actos, el jueves 25 se celebrará una misa a las 20:00 horas en la parroquia de Santa Teresa en memoria de los fallecidos por la enfermedad.

Albacete: “Igualando derechos”

En Albacete, la Asociación de Alzheimer celebra esta fecha bajo el lema "Igualando derechos”. El martes 23 de septiembre, la entidad instalará mesas informativas y de recaudación en varios puntos de la ciudad para sensibilizar a la población sobre la enfermedad y recoger donaciones.

El acto central tendrá lugar a las 18:00 horas en la Plaza del Altozano, donde usuarios del Programa de Atención Temprana (PAT) leerán un manifiesto. Este comunicado busca destacar que, a medida que la enfermedad avanza, los derechos de las personas con Alzheimer se ven limitados. Por ello, la asociación reivindica un trato igualitario y el reconocimiento de este colectivo, con las mismas garantías sociales, sanitarias y legales que otros grupos de población.

La Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) estima que la enfermedad afecta en España a casi cinco millones de personas, una cifra que incluye tanto a los enfermos como a sus cuidadores, lo que representa el 11% de la población.