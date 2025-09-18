Nuevo radar fijo en una transitada recta de la provincia de Toledo: ha sido instalado este mismo jueves

Recta de la CM-401 dentro del término municipal de Toledo. Maps

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha instalado este jueves un nuevo radar fijo en una de las carreteras más transitadas de la provincia de Toledo.

Se ubica dentro del término municipal de la ciudad de Toledo, concretamente en la recta de la CM-401 que discurre al lado de la famosa y ya abandonada discoteca 'Agualoca'.

A pesar de haber sido instalado este mediodía, todavía no hay más detalles de cuándo comenzará a sancionar a los vehículos que superen la velocidad máxima permitida de esta vía: (90 kilómetros por hora).

Foto del radar fijo instalado en la CM-401. J.Sánchez

A comienzos de año, la DGT anunció un plan de instalación de 122 nuevos puntos de control de velocidad en 2025, de los cuales 32 (7 fijos y 25 de tramo) comenzaron a funcionar el 1 de septiembre tras concluir el periodo informativo que se prolongó cerca de un mes.

De esos 25 cinemómetros de tramo, tres se instalaron en carreteras de la provincia toledana:

El primero se encuentra instalado entre los puntos kilométricos 91,62 y 93,55 en la N-401a, dentro del término municipal de Ajofrín. El segundo está ubicado en Escalona, concretamente entre los puntos kilométricos 48,99 y 52,38 de la vía N-403. El tercero afecta a una autovía, a la A-5 sentido Extremadura, y se sitúa entre los kilómetros 83,70 al 85,35 dentro del término municipal de Santa Olalla.

El objetivo de este plan de la DGT es reducir el número, no solo de siniestros mortales sino también de heridos graves.