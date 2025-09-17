La Catedral de Toledo incorpora una maqueta táctil y la adaptación del espectáculo Lumina gracias a la ONCE

La Catedral de Toledo se ha unido a la ONCE para hacer de su patrimonio un espacio de accesibilidad universal. Con motivo de su VIII Centenario, la Fundación 'Primatialis Sedes Toletana' y la Fundación ONCE han firmado un convenio histórico que busca garantizar que la "belleza" del templo llegue a todas las personas, sin barreras.

Un acuerdo se ha presentado este miércoles en el interior de la seo por el arzobispo de Toledo y presidente de la Fundación 'Primatialis Sedes Toletana', Francisco Cerro Chaves; el deán del Cabildo Primado, Juan Pedro Sánchez Gamero; el director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso; y el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda.

El convenio ha sido calificado como un "día grande" y "un día de compromiso" por el deán, quien ha recalcado que el objetivo es que la Catedral, "patrimonio de todos", sea un espacio plenamente accesible e inclusivo, contribuyendo a la plena inclusión de las personas con discapacidad.

Maqueta táctil

El acuerdo abarca diversos ámbitos, desde la accesibilidad de los espacios físicos hasta la formación y el empleo para personas con discapacidad. Entre los proyectos más destacados se encuentran la creación de una maqueta táctil de la Catedral, que permitirá a las personas con discapacidad visual recorrer el templo con las manos.

También la adaptación del espectáculo de luz y sonido 'Lumina Catedral de Toledo', que se convertirá en la primera experiencia sensorial inmersiva de estas características en el mundo que sea plenamente accesible.

Según el deán, con estas iniciativas, la Catedral no solo abre sus puertas, sino que también "abre caminos nuevos de hospitalidad" y de inclusión.

Por su parte, el director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, ha destacado el impacto positivo que este acuerdo tendrá, especialmente en la adaptación del espectáculo 'Lumina', que marcará "un antes y un después en cómo sentir".

Más allá del patrimonio

El acuerdo también contempla medidas para fomentar la inclusión laboral y la formación de personal para entender las necesidades de las personas con discapacidad. El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha subrayado que este acuerdo nace del compromiso mutuo por una sociedad más justa, y que el patrimonio debe ser un bien compartido con todos, no "un tesoro cerrado, guardado para los pocos".

Dentro de ese camino hacia la inclusión, ha hecho una mención especial el proyecto Lumina, una experiencia nocturna que une fe, patrimonio y tecnología, y que en un recorrido de 50 minutos permite redescubrirla a través de la luz, las proyecciones, la música, la narración y los estímulos objetivos concretos proponiendo un relato sensorial capaz de tocar el corazón de quienes lo viven.

Este convenio sitúa a la Catedral de Toledo a la vanguardia de la accesibilidad en el mundo eclesiástico, facilitando a personas con discapacidad, incluidos los ciegos, disfrutar de una de las joyas más importantes del patrimonio cultural y religioso de España. Como ha señalado el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda: "Es una forma de facilitarnos la vida".