Bargas contará con un nuevo aparcamiento gracias a una inversión de 150.000 euros de la Diputación de Toledo

El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, ha visitado las obras del nuevo aparcamiento público que está construyendo el Ayuntamiento de Bargas en esta localidad, junto al alcalde, Marco Antonio Pérez. Una infraestructura que cuenta con una inversión de 150.000 euros por parte de la institución provincial.

El nuevo espacio, situado en el centro urbano, contará con 71 plazas totalmente gratuitas, de las cuales tres dispondrán de puntos de recarga eléctrica y dos estarán reservadas para personas con discapacidad. Su construcción responde a la necesidad de descongestionar el tráfico en Bargas, donde el crecimiento urbanístico experimentado en los últimos años no había ido acompañado de previsiones suficientes en materia de movilidad, informan desde la Diputación.

Romera ha destacado que el apoyo de la entidad a este tipo de proyectos "demuestra con hechos nuestro compromiso con los municipios, ayudándoles a modernizar sus infraestructuras y a adaptarlas a las necesidades actuales de sus vecinos".

En este sentido, ha añadido que “el futuro de la provincia se construye con pueblos bien equipados y accesibles, y este aparcamiento es una buena muestra de cómo la cooperación entre administraciones puede transformar la vida diaria de la gente”.

Por su parte, el alcalde de Bargas ha agradecido la implicación de la institución provincial, asegurando que “sin la ayuda de la Diputación no habría sido posible sacar adelante este proyecto, que supone una solución muy necesaria para nuestros vecinos y un paso adelante en la construcción de un Bargas más funcional y accesible".

Operativo para las próximas fiestas

Aunque la inauguración oficial tendrá lugar en las próximas semanas, el Ayuntamiento ha acelerado las obras para que el aparcamiento pueda estar ya operativo de forma provisional durante las fiestas patronales, que comienzan el 19 de septiembre, atendiendo así a la gran demanda vecinal de plazas de estacionamiento en estas fechas.

Este proyecto se enmarca en la línea de cooperación económica de la Diputación de Toledo con los municipios de la provincia, que prioriza la financiación de infraestructuras y servicios públicos considerados urgentes y necesarios, contribuyendo a la modernización de los pueblos y al bienestar de sus habitantes.