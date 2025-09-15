Izquierda Unida exige acabar con un talud en la ciudad de Toledo: "Entran y salen ratas, parece su madriguera"
La formación reclama al Gobierno local actuar con urgencia y transformar el espacio en una zona de ocio y convivencia.
Más información: El Ayuntamiento de Toledo envía una circular a los vecinos de Vía Tarpeya por el aumento de avisos por ratas en la zona
El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha solicitado formalmente al equipo de Gobierno que elimine de manera urgente un foco de ratas localizado en el talud artificial de arena del Paseo de Don Vicente, en el barrio de Santa Bárbara.
Según Fernández, este espacio, situado junto a la entrada de aguas de bajada del Arroyo de la Rosa, constituye un grave problema de insalubridad.
Siendo este lugar un "eje de ocio saludable y de convivencia" entre los distintos vecinos del barrio de Santa Bárbara.
"En solo cinco minutos sentado en un banco de la zona se pueden observar las ratas entrar y salir de lo que parece ser su madriguera", ha advertido.
Propuesta
El portavoz de IU ha subrayado que la salubridad de los barrios es competencia del Gobierno local y reclama una actuación "radical, permanente y útil" para los vecinos y vecinas.
La formación ha registrado una propuesta para eliminar el talud de arena y destinar el espacio a usos comunitarios como un merendero, una zona infantil o un área divulgativa sobre el valor natural del entorno.
Fernández ha instado al Ayuntamiento a no desaprovechar este espacio y a convertirlo en un lugar de esparcimiento, ocio y sociabilidad para Santa Bárbara.