Izquierda Unida exige acabar con un talud en la ciudad de Toledo: "Entran y salen ratas, parece su madriguera"

Las ratas salen y entran de los huecos de este talud artificial Izquierda Unida

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha solicitado formalmente al equipo de Gobierno que elimine de manera urgente un foco de ratas localizado en el talud artificial de arena del Paseo de Don Vicente, en el barrio de Santa Bárbara.

Según Fernández, este espacio, situado junto a la entrada de aguas de bajada del Arroyo de la Rosa, constituye un grave problema de insalubridad.

Siendo este lugar un "eje de ocio saludable y de convivencia" entre los distintos vecinos del barrio de Santa Bárbara.

"En solo cinco minutos sentado en un banco de la zona se pueden observar las ratas entrar y salir de lo que parece ser su madriguera", ha advertido.

Propuesta

El portavoz de IU ha subrayado que la salubridad de los barrios es competencia del Gobierno local y reclama una actuación "radical, permanente y útil" para los vecinos y vecinas.

La formación ha registrado una propuesta para eliminar el talud de arena y destinar el espacio a usos comunitarios como un merendero, una zona infantil o un área divulgativa sobre el valor natural del entorno.

IU propone eliminar este talud y crear una zona de esparcimiento Izquierda Unida

Fernández ha instado al Ayuntamiento a no desaprovechar este espacio y a convertirlo en un lugar de esparcimiento, ocio y sociabilidad para Santa Bárbara.