Los cinco pisos del Corral de Don Diego en Toledo, a la espera de pasar a manos de la EMV: "Los adjudicaremos este año"

Fotografía difundida por el PSOE de Toledo con telarañas en la puerta de entrada del edificio.

Polémica por la adjudicación de cinco viviendas en régimen de alquiler en el Corral de Don Diego en Toledo. El concejal del área, José Manuel Velasco, ha explicado a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM que el proceso está a la espera de que los pisos pasen a ser gestionados por la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), algo que, según indica, ocurrirá "próximamente".

"Se están redactando las bases y tramitando el traspaso de la gestión, mediante una fórmula jurídica adecuada, desde el Ayuntamiento, que es el propietario, a la EMV, que será la que gestione el proceso", ha indicado Velasco.

El responsable municipal respondía así a las críticas del concejal del PSOE de Toledo, José Carlos Vega, quien se ha preguntado "a qué espera el alcalde", Carlos Velázquez, para entregarlas. "El anterior equipo de gobierno las dejó terminadas y pagadas en ese nuevo espacio que se creó en el Casco Histórico, y aún no se han entregado", ha señalado el socialista.

Las viviendas están en la plaza del Corral de Don Diego, junto al Salón Rico declarado BIC.

"No entiendo por qué siguen cerradas unas viviendas que llevan mucho tiempo acabadas y que no pueden ser disfrutadas por los jóvenes de la ciudad", ha añadido.

Cabe recordar que el Consorcio de Toledo, entidad encargada de la rehabilitación del inmueble, se lo entregó al Consistorio el pasado mes de julio, pasando a ser de su propiedad. En ese momento, se inició el expediente para encomendar la gestión a la EMV.

Las bases, en redacción

La empresa pública, por su parte, está redactando las bases para adjudicar las viviendas en alquiler y, además, está equipándolas con cocinas y baños, requisito legal para este tipo de arrendamiento.

"La idea es que, una vez que el Ayuntamiento ceda la gestión de las viviendas a la EMV, se inicie el proceso de selección de las personas a través de una convocatoria. Las bases se están redactando y nuestra intención es que todo esté listo para final de año", ha recalcado el popular.

"Ocho años paralizada"

Velasco también ha defendido que el actual equipo de gobierno "está cumpliendo los plazos" en materia de vivienda y ha acusado al PSOE de paralizar la EMV durante sus años de mandato.

"Ha estado inactiva durante los ocho años de gobierno del PSOE", ha sentenciado, pidiendo calma a la oposición: "No tienen por qué ponerse nerviosos porque el PP va a cumplir, ni deben impacientarse, sobre todo teniendo en cuenta que ellos no consiguieron construir ni una sola vivienda pública".

Las críticas del PSOE

Carlos Vega ha criticado además que Carlos Velázquez "saque pecho" de la salud financiera de la EMV cuando "lo que han hecho es obtener 15.000 euros de beneficio a base de encargos del Ayuntamiento, sobre todo la redacción del proyecto del cuartel de la Policía Local, que seguimos esperando".

"Por cierto, para diciembre de este año se preveía casi el doble del beneficio, 28.295 euros, cuando se aprobó el presupuesto de 2025", ha apuntado Vega, quien considera que el alcalde y su gerente deberían dar cuenta también del incremento de gastos, especialmente los 166.133 euros correspondientes a 'servicios profesionales'.

En cuanto a la construcción de vivienda pública, el socialista ha indicado que "aún no se ha licitado el proyecto de las 40 viviendas en Santa Bárbara que el alcalde lleva anunciando hace casi dos años".

Vega ha acusado al gerente de la EMV de mentir al afirmar que el Ayuntamiento no tiene suelo público y le ha recordado que "el alcalde y sus socios de gobierno han votado en contra de todas las propuestas socialistas para construir vivienda pública asequible en terrenos propios, como los de la calle Santander, en Palomarejos, y los de Cabrahígos, en Santa Bárbara".

