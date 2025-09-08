Los taxis de Toledo retan a Bolt: ultiman una APP que permite solicitar un servicio y fija el precio de la carrera

El sector del taxi en Toledo busca fórmulas para plantar cara al desembarco de Bolt en la ciudad. Los profesionales ultiman la implantación de la aplicación Pide Taxi, ya operativa en ciudades como Madrid y que permite al cliente solicitar el servicio conociendo de antemano el precio de la carrera.

Una herramienta con la que esperan fidelizar usuarios y competir con las mismas armas que los VTC (Vehículos de Transporte con Conductor). Actualmente cuentan con la app Taxi Click, que permite localizar al vehículo en tiempo real, pero consideran necesario dar un salto en digitalización para no perder clientes.

El origen de la polémica está en la reciente concesión de 30 licencias VTC a la mercantil Colorado Steel, con sede en Alcorcón (Madrid), entre el 14 de julio y el 26 de agosto de este año. Según consta en el registro público del Ministerio de Transportes, todos los vehículos están domiciliados en un edificio de oficinas de la calle Berna de Toledo y autorizados únicamente para trayectos interurbanos con coches eléctricos.

Vehículos de Bolt aparcados en la ciudad.

Algunos de ellos, muy reconocibles por su color verde manzana, ya circulan por la capital regional con rótulos en los que figura un teléfono de contacto para captar conductores interesados en trabajar para la empresa.

Pese a estas limitaciones, los taxistas denuncian que los vehículos de Bolt operan "de forma ilegal realizando trayectos urbanos y, lo que es aún más grave, robando clientes directamente de la calle". Así lo ha señalado a este medio el presidente de la Asociación de Taxistas, Miguel Ortega, que trasladó a sus compañeros en una reunión celebrada el pasado jueves con los 86 titulares de licencia la "preocupación e indignación" que reina en el sector.

Únicamente permiten servicios interurbanos

La Consejería de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha confirma a este periódico la aprobación de las licencias VTC, pero recuerdan que "únicamente permiten servicios interurbanos, es decir, entre municipios diferentes, y no carreras dentro de la misma ciudad".

En una carta remitida como respuesta a una consulta del concejal de Movilidad, Transportes y Personal del Ayuntamiento de Toledo, Iñaki Jiménez, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, la Dirección General de Transportes de la Junta recuerda que, desde el 30 de septiembre de 2022, los VTC con autorizaciones generales ya no pueden prestar servicios urbanos en la región.

Para ello sería necesario un permiso adicional reservado exclusivamente a los taxis, en aplicación del Real Decreto Ley 13/2018, que modificó la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. El documento añade que el Ejecutivo de Emiliano García-Page trabaja en una futura normativa autonómica para dar cobertura legal a este tipo de conflictos.

Reuniones

El sector del taxi toledano, por su parte, mantiene contactos con todas las administraciones. Esta misma semana tienen prevista una reunión con la directora general de Transportes y Movilidad, Lucía Balmaseda, y otra con el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha mostrado su disposición a reunirse con ellos para "escuchar sus inquietudes" y lanzar un mensaje de tranquilidad.

Mientras tanto, los taxistas cuentan con la colaboración de la Policía Local de Toledo, que está imponiendo multas a los VTC sorprendidos realizando trayectos urbanos. "Se están portando bien cuando les llamamos y están poniendo sanciones", afirma Ortega, aunque reconoce que las grandes multinacionales "parecen no inmutarse ante las multas".

La preocupación es máxima: el sector calcula que, de mantenerse esta actividad, podría perder entre un 20 % y un 30 % del trabajo, lo que pondría en riesgo a más de 50 asalariados.

No habrá protestas

Aun así, los taxistas descartan medidas de presión en la calle. "No tenemos previstas ni manifestaciones ni huelgas, sino trabajar en mejorar nuestro servicio y mantener el diálogo con las autoridades", subraya Ortega.

En este contexto, reivindican que su prioridad sigue siendo "servir al cliente de Toledo", aunque reconocen haber recibido "insultos y alguna peineta" de conductores de VTC. "Nosotros vamos por el cauce de la legalidad, con respeto y calma", zanja el representante del sector.