La delegación de Toledo en China estrecha lazos en una reunión con empresarios de Xi’an para atraer inversiones

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, junto a Inés Cañizares y José Manuel Velasco, en una reunión en Xi'an.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, se encuentra en un viaje en China con el objetivo de fortalecer las relaciones económicas y comerciales con la provincia de Xi’an. En un reciente encuentro con el vicedirector General de Exteriores de Xi’an, Zhang Rui, y varios empresarios de la zona, ambas partes mostraron interés en explorar oportunidades de colaboración bilateral.

Durante la reunión, Velázquez afirmó que tienen la "firme voluntad y la determinación de ampliar y fortalecer el diálogo intercultural, la cooperación mutua y el desarrollo económico, social y empresarial". El alcalde destacó la importancia de este tipo de encuentros para abrir puertas a nuevas inversiones y proyectos.

Por su parte, el presidente de la Federación Empresarial Toledana (FEDETO), Javier de Antonio, subrayó el gran interés que han mostrado los empresarios chinos en los distintos sectores productivos de Toledo como los materiales de construcción, ganadería, agricultura, estructuras, metal, aeronáutica y los servicios de turismo.

En la cita se proyectaron videos promocionales de Toledo.

Imagen del encuentro.

De Antonio señaló que se han mostrado "muy interesados en las relaciones bilaterales entre la provincia de Toledo y China" y expresó su optimismo de cara a las próximas jornadas de trabajo.

La expedición está compuesta por siete personas, incluye a Velázquez, la vicealcaldesa de Vox, Inés Cañizares, el edil de Turismo y dos representantes de la Diputación Provincial, además de los presidentes de la Federación Empresarial Toledana y la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo.