El viaje del alcalde de Toledo a China sigue bajo la lupa del PSOE e IU por su "falta de transparencia"

El viaje comercial a China del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, sigue generando controversia en la ciudad. Mientras que el gobierno municipal defiende la visita como una oportunidad para atraer inversiones y visitantes, la oposición la critica por considerarla un "gasto innecesario", "poco transparente" y destinada a perpetuar un modelo económico "apuntalado" en el turismo.

El PSOE e Izquierda Unida (IU) rechazaron la invitación del Gobierno local para unirse a la delegación toledana y creen que se debería aclarar la agenda y el coste total del viaje. La concejala socialista Ana Escalante ha acusado al alcalde de "huir de los problemas de la ciudad a cargo del dinero público", estimando el coste del viaje en "mucho dinero" debido al número de políticos y empresarios y la duración de la estancia. "Cada billete a Xian cuesta unos mil euros", ha cifrado.

La delegación, compuesta por siete personas, incluye a Velázquez, la vicealcaldesa de Vox, Inés Cañizares, el edil de Turismo y dos representantes de la Diputación Provincial, además de los presidentes de la Federación Empresarial Toledana y la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo.

Desde el PSOE, Escalante ha denunciado que el PP y Vox han utilizado "la excusa" de buscar "turismo de calidad" mientras la ciudad ha incrementado "los baches, la suciedad, el caos en la circulación, con coches y autobuses turísticos atascando las calles del Casco histórico, y la proliferación de ratas en todos los barrios".

Modelo precario

Por su parte, el portavoz de IU, Txema Fernández, ha expresado su malestar por la falta de transparencia, aunque entiende que los ayuntamientos pueden realizar estas actividades, pero ha puesto el foco sobre el modelo económico "precario" basado únicamente en el turismo sin promover la industria local.

El concejal de IU ha criticado que esta fórmula ha demostrado ser "ineficaz" y que precariza las condiciones laborales en Toledo. Además, ha señalado la contradicción del Ejecutivo de Velázquez: "Me resultan llamativas las críticas furibundas al comunismo y ahora encontrar un aliado para su modelo, porque no han ido a China a buscar empresas para el Polígono Industrial".

El portavoz del equipo de Gobierno, Juan José Alcalde, defendió esta semana el viaje, al afirmar que el objetivo es captar turismo de calidad y abrir nuevas oportunidades de negocio para las empresas de la capital regional.

Alcalde también respondió a las críticas de la oposición, contraponiendo el viaje actual con una visita durante la legislatura anterior de la exalcaldesa socialista, Milagros Tolón, a El Rocío. "Nosotros vamos a China a intentar traer visitantes, riqueza y empresas; ellos iban al Rocío".