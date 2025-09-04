El PSOE de Talavera de la Reina denuncia el "lamentable estado" de una parte de la muralla: "La imagen es penosa"

El PSOE de Talavera de la Reina (Toledo) ha denunciado el "lamentable estado" de la muralla de la calle Carnicería de la ciudad, catalogando la gestión de la fortificación como "un fracaso".

Así lo ha expresado el concejal del PSOE en el Ayuntamiento talaverano, Sergio de la Llave, cargando contra la gestión del Gobierno de PP y Vox respecto a la muralla de la citada vía tras aparecer una grieta.

"En vez de tomar soluciones, tan solo el perímetro del vallado ha ido creciendo y con ello las malas hierbas y la suciedad dentro del mismo", ha indicado.

Para los socialistas, la imagen que se está dando de este espacio tan representativo de la ciudad es "penosa y lamentable". "No solo para los turistas, sino también para ciudadanía a la que le gusta disfrutar y pasear por esta zona", ha indicado.

Dudas sobre un proyecto

Asimismo, se ha referido a las declaraciones del alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, afirmando que se había entregado un proyecto en el Ayuntamiento.

"No sabemos nada, así que vamos a solicitar información porque queremos saber si es un proyecto básico, si es de ejecución, cuánto cuesta y de dónde van a sacar el dinero", ha sentenciado.