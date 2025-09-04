Ponen a la venta una finca con chalet y manantial por menos de 2 € el metro cuadrado en este paraje de Toledo

Chalé incluido dentro de la finca de caza mayor y recreo puesta en venta en Talavera de la Reina (Toledo). Agroanuncios

Dentro de Agroanuncios, el portal especializado en la compra y venta de productos y terrenos agrícolas, ha salido a la venta una espectacular finca de caza y recreo de 42 hectáreas que cuenta con chalet, pantano y manantiales dentro del término municipal de Talavera de la Reina (Toledo).

Por un precio de 800.000 euros podrás adquirir este refugio natural que se ubica a menos de dos horas de Madrid y se presenta como el hogar ideal para aquellos que busquen la máxima privacidad.

Ciervos, corzos y jabalíes abundan en este paraje que no tiene caminos públicos, lo que le otorga mayor exclusividad. Según el anuncio de venta, la finca forma parte de un coto de caza mayor donde cada propietario puede cazar en su demarcación.

Manantial de la finca. Agroanuncios

En este sentido, dispone de precintos para la caza de ciervo y corzo convirtiéndolo en un destino cinegético de primer nivel.

Además de disponer de un pantano y manantiales distribuidos por todo el terreno, dentro del precio se incluye una preciosa vivienda unifamiliar con "muy bonitas vistas" del paisaje natural que lo rodea y una nave para almacenamiento o usos diversos.

Interior del inmueble puesto en venta. Agroanuncios

Su cercana localización a la capital nacional la erige como opción muy atractiva para quienes residan en Madrid y deseen un retiro natural. La venta está gestionada por la inmobiliaria Rústicas Artic y el precio que ha establecido es de 1,9 €/m².

Por todos estos factores, esta propiedad se trata de una oportunidad llamativa dentro del mercado de fincas rústicas dentro de la provincia de Toledo.