Mocejón se viste de fiesta con el concierto de La Guardia, vaquilla, encierros y sus acogedoras peñas

Las calles de Mocejón se visten de fiesta para celebrar una de las épocas más esperadas del año. Con un programa completo que combina el respeto por las costumbres y las novedades, el municipio toledano se prepara para acoger a vecinos y visitantes.

La concejala de Festejos y Seguridad, Ruth Martín, nos ofrece los detalles sobre los eventos en honor a la virgen de las Angustias, programados del 6 al 11 de septiembre, y destaca el ambiente de encuentro y la intensa labor del Ayuntamiento por revitalizar el espíritu festivo del pueblo.

Arrancan con fuerza el 5 de septiembre con el desfile de carrozas, una tradición recuperada que ha cobrado un nuevo impulso, sobre todo entre la juventud. "Está enfocado un poco más a la gente joven," explica Martín, subrayando la importancia de involucrar a las nuevas generaciones en las actividades.

La concejala de Seguridad y Festejos.

El 6 de septiembre, el pueblo recupera un acto que se había perdido: la coronación de damas y reinas. "Ha tenido muy buena aceptación, y la gente está muy contenta", señala. La jornada continúa con el pregón a cargo de Juan Manuel Aparicio, previo a la orquesta 'Miami Show'.

Uno de los aspectos clave del programa es el regreso de la vaquilla nocturna, una propuesta que llevaba casi una década en el cajón. "La gente joven, como no lo ha vivido nunca, les ha caído en gracia", confiesa la concejala. El acto combina "la emoción con la música de un DJ" y busca ofrecer algo nuevo y atractivo.

La comida popular de la plaza es otra de las citas irrenunciables.

No faltarán los tradicionales fuegos artificiales, los tres encierros matutinos, las cañas con música por el día, el baile ecuestre y festival taurino el 9 de septiembre y el gran concierto de la mítica banda de pop rock español La Guardia el miércoles 10 en la plaza de la Constitución.

Las peñas

Las fiestas de Mocejón son sinónimo de peñas, lo que Martín describe como el alma del municipio. "Es un ambiente muy familiar y muy sano", asegura. Y están siempre abiertas para recibir a cualquiera que las visite. "Se puede estar 24 horas disfrutando del buen ambiente, de los amigos, de la familia, de los vecinos", añade.

En su labor como concejala, Ruth Martín subraya la cercanía del equipo de gobierno a los ciudadanos. "Somos personas del pueblo que en cualquier momento nos pueden buscar o llamar", afirma.

La seguridad es otro de los pilares de su gestión, especialmente estos días. Por eso este año se ha reforzado la presencia de policía y seguridad privada para garantizar que los vecinos y visitantes puedan disfrutar sin preocupaciones.

Para Martín, las fiestas son una invitación abierta a todo el mundo. Con un programa que ofrece diversidad de actos para todas las edades y un ambiente acogedor, el pueblo se presenta como el destino perfecto para disfrutar de la música, los encierros, la comida popular y, sobre todo, la hospitalidad de su gente.