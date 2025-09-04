Los cetreros del parque temático Puy du Fou de Toledo rescatan un pollo de buitre negro en Bargas

El equipo de cetreros del parque temático Puy du Fou de Toledo han rescatado a un pollo de buitre negro que se encontraba deshidratado y era incapaz de volar en las inmediaciones de Bargas (Toledo).

Según ha informado, los profesionales del parque se han desplazado hasta el lugar tras recibir el aviso, han asistido al buitre negro y han avisado a las autoridades competentes de la Junta de Castilla-La Mancha.

Posteriormente, el animal ha sido trasladado al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, donde permanecerá hasta su recuperación y futura puesta en libertad.

Buitre negro

El buitre negro (Aegypius monachus), conocido también como buitre monje, es el buitre más grande de Europa, con una envergadura que puede alcanzar los tres metros. Posee unas grandes y anchas alas que son algo superiores en tamaño a las del buitre leonado.

Las alas del buitre negro cuentan con unos bordes rectos que simulan, junto a su color, la forma de un retablo de madera. Se trata de un ave especialmente silenciosa, que sobrevuela el cielo en busca de alguna presa en silencio, dando vueltas y mirando a un lado y a otro sin emitir ningún reclamo.

Estos ejemplares sobrevuelan a menor altura que otras variedades de buitres, lo que les permite divisar pequeñas carroñas que no están al alcance visual de otros animales. Además, es tan habilidoso que es capaz de capturar al vuelo algunas presas como ardillas, lagartos y tortugas, y es especialista en consumir restos de animales más grandes, como ciervos o ganado.

Su plumaje oscuro y su imponente tamaño lo hacen inconfundible. A diferencia del buitre leonado, que es más sociable, el buitre negro tiende a ser más solitario o forma pequeñas colonias en áreas boscosas y montañosas.

En España, su población se concentra principalmente en Extremadura, Castilla-La Mancha, y las sierras de Madrid y Andalucía, pero también lo podemos encontrar en la isla de Mallorca, donde se instalan en pinos cercanos a la costa.