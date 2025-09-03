Récord de inscripciones a las actividades del Patronato Deportivo de Toledo en las primeras horas: "Más de 2.700"

El concejal de Deportes de Toledo, Rubén Lozano, ha mostrado su satisfacción por el buen desarrollo del primer día de inscripciones para el programa de actividades del Patronato Deportivo Municipal de la temporada 2025/2026. En las dos primeras horas se han superado las 2.700 inscripciones, lo que supone "el doble de la temporada anterior".

"Más de 2.700 personas han podido elegir deporte, actividad y horario, consolidando un programa de actividades amplio, diverso y adaptado a cualquier edad y estado físico", ha expresado durante su participación en la presentación de la campaña de abonados del Club Baloncesto Toledo.

Lozano ha aprovechado para agradecer el trabajo realizado por los técnicos del PDM, que han duplicado el servicio para atender la alta demanda.

"Interés por fomentar el deporte"

El concejal ha recordado que las inscripciones pueden realizarse tanto de forma telemática como presencial en los seis puntos de atención personalizada que ofrece el PDM.

"La alta demanda es una muestra del interés que tenemos en el Ayuntamiento por fomentar el deporte y adaptarlo a cualquier persona y edad", ha asegurado.

Por último, ha detallado que este año la oferta del programa de actividades deportivas asciende hasta un total de 8.263 plazas.