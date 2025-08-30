Toledo compra cascos antidisturbios y escudos de captura e inmovilización para su Policía Local

Un vehículo y un agente de la Policía Local de Toledo. Javier Longobardo

El Ayuntamiento de Toledo ha reforzado los medios con los que cuenta su Policía Local para intervenir en disturbios, peleas multitudinarias y otras situaciones de riesgo.

La Junta de Gobierno municipal ha adjudicado a la empresa Nidec S.L.U. un contrato menor para la adquisición de ocho cascos antidisturbios y dos escudos de captura e inmovilización, por un importe de 1.557 euros (impuestos incluidos).

Nidec Defense Group, con más de 25 años de experiencia en el suministro de material policial, de seguridad privada y de protección personal, detalla en su página web que "los escudos de captura e inmovilización han sido diseñados con dos asas simétricas para el operador y facilitan la labor de inmovilización del sujeto resistente".

Uno de los escudos de inmovilización y captura de Nidec. Página web de la empresa

La compañía también explica que sus escudos se fabrican con una mezcla propia de resinas de policarbonato de altas prestaciones, diferente al policarbonato convencional. Este material "resiste a la torsión sin estallar, es decir, se dobla y vuelve a su estado sin romperse".

Frente a ello, añade la empresa, "los demás escudos fabricados en policarbonatos normales, con poco tiempo de horneado o enfriamientos rápidos, no resisten esa fuerza y acaban estallando, convirtiéndose en múltiples armas blancas, lo cual implica un grave peligro para el agente anti-disturbios".

La compra de este material policial se ha financiado íntegramente con fondos municipales.