La Diputación de Toledo rebaja en un 70 % el reconocimiento médico para su programa deportivo

La Diputación de Toledo ha aprobado este viernes, por unanimidad del pleno, una rebaja del 70 por ciento en el reconocimiento médico para los participantes en el programa 'Deporte Dipuprotegido: Hacemos deporte. Protegemos al deportista', que se presentará en otoño.



Según ha informado la institución provincial en nota de prensa, el pleno ha dado su visto bueno a la modificación parcial de la ordenanza reguladora del precio público por la prestación del servicio de Medicina Deportiva, con el objetivo de facilitar el acceso a los reconocimientos médicos para los jóvenes participantes en el futuro programa deportivo.



Así, la modificación establece una nueva tarifa para el reconocimiento basal que incluye historia clínica, exploración cardiorrespiratoria y locomotora, medidas antropométricos y un electrocardiograma de 12 derivaciones.





Con la rebaja, el precio del reconocimiento será de 12 euros para todos los deportistas del programa y gratuito para aquellos que acrediten una discapacidad, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso universal a este servicio preventivo.



La institución ha estimado que el número de reconocimientos que se van a realizar, sobre los que aplicar las nuevas tarifas, rondarán los 900.

El nuevo programa 'Deporte Dipuprotegido' tendrá como finalidad la detección precoz de patologías de riesgo, la prevención de la muerte súbita en edad escolar y la orientación sobre la práctica deportiva más adecuada para cada joven.

Otros asuntos

Por otro lado, el pleno ha aprobado también la cuenta general correspondiente al ejercicio 2024, integrada por la propia Diputación y el Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria, así como los Consorcios Provinciales de Extinción de Incendios y Salvamentos (CPEIS) y de Servicios Públicos Medioambientales de Toledo (CSPMA).



Por otra parte, el PSOE ha informado en un comunicado de que ha reiterado su petición para poner en marcha un fondo provincial permanente de emergencia que permita responder con agilidad ante catástrofes naturales como incendios o inundaciones.



La portavoz socialista, Tita García Élez, ha defendido que este instrumento dotaría a los municipios de un respaldo inmediato para hacer frente a los daños ocasionados y garantizar la recuperación de infraestructuras básicas, y minimizaría así el impacto económico y social de este tipo de episodios.