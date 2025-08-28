El Patronato Deportivo de Toledo lanza su programación récord: más de 8.200 plazas y 60 actividades

El recuperado pabellón de la Escuela de Gimnasia vuelve a albergar buena parte de las actividades.

El concejal de Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes del Ayuntamiento de Toledo, Rubén Lozano, ha presentado este jueves la nueva programación del Patronato Deportivo Municipal (PDM) para la temporada 2025-2026. Una oferta que llega con cifras históricas: 8.263 plazas ofertadas, 28 grupos nuevos y una inversión total de 1.153.348 euros, ha señalado el edil.

“Hemos diseñado un programa más completo, con más inversión, más actividades, más plazas y más instalaciones, pensando en todas las edades y niveles de forma física”, ha subrayado Lozano.

El plazo de inscripción se abrirá el próximo martes 3 de septiembre a las 10:00 horas, tanto de forma online, a través de la web del PDM, como presencialmente en seis puntos distribuidos por la ciudad: Escuela Central de Educación Física; dos en Santa María de Benquerencia; Santa Bárbara; Casco Histórico e instalaciones del Salto del Caballo. Por ello, ha animado a los toledanos a solicitar las claves de acceso previamente para facilitar el proceso y evitar saturaciones.

Novedad: el gabinete de salud

Con un total de 60 actividades, el nuevo programa incluye desde natación para bebés hasta actividades adaptadas para personas mayores, además de seguir impulsando el éxito de la programación específica para mujeres embarazadas, estrenada el año pasado con una gran acogida.

Entre las novedades, destaca la incorporación de un "gabinete de salud" para combinar deporte, bienestar y tratamiento personalizado, fomentando el inicio o perfeccionamiento de la actividad física. "Queremos que cualquier persona pueda iniciar o retomar su actividad con garantías, sin importar su condición física previa", ha afirmado el edil.

Interior del pabellón Pérez de Vargas. Javier Longobardo

El deporte es para las mujeres

Rubén Lozano ha puesto énfasis en el impulso de la participación femenina en el deporte. El año pasado, el 58% de las personas inscritas en las actividades fueron mujeres, y un 62% de los abonados al gimnasio Forfait deportivo también son mujeres.

Gracias a la reapertura del pabellón Gonzalo Pérez de Vargas y el gimnasio de San Lázaro, muchas actividades se concentran ahora en sedes unificadas. Además, se utilizarán nuevos espacios como el gimnasio del colegio San Lucas, en el Casco Histórico, y el colegio Garcilaso de la Vega, donde se centralizarán las actividades de baile.

Éxito de Forfait

El Forfait deportivo, que da acceso al gimnasio del mencionado pabellón, con salas de musculación y cardio y actividades, ya cuenta con más de 700 socios. Según el concejal, su uso ha seguido creciendo en verano y se espera un aumento exponencial desde septiembre. “Es una instalación puntera a nivel nacional, con tecnología avanzada, clases presenciales y virtuales desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche”.