Un individuo causa destrozos en las oficinas del Sescam de Toledo tras intentar acceder la noche del martes

Foto de archivo del edificio del Sescam, frente al Hospital Universitario de Toledo, en el barrio del Polígono.

La noche de este martes, un individuo provocó daños en las oficinas de los servicios centrales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), en Toledo.

El edificio sufrió desperfectos en la cristalería de su fachada y fueron las personas que transitaban por el entorno quienes dieron la voz de alarma.

Las instalaciones están ubicadas en la avenida Guadarrama del barrio del Polígono, frente al Hospital Universitario de Toledo, un lugar frecuentado de día y de noche.

Según la Policía Nacional, el acto no se considera un intento de robo, ya que no logró acceder al interior ni se sustrajo ningún objeto, han informado a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM.

Cuando llegó el operativo policial, el autor ya no se encontraba en el lugar y no ha sido detenido, señalan desde la Delegación del Gobierno.