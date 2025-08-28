Aterriza una nueva tienda de ropa en el centro comercial Luz del Tajo de Toledo: "Sus diseños te encantarán"

El centro comercial Luz del Tajo de Toledo sigue en continuo movimiento de aperturas. A la reciente apertura de la tienda USA Fitness y de Cash Converters se unirá en los próximos días una esperada marca de ropa: Sfera.

Así lo ha anunciado Luz del Tajo a través de sus redes sociales, donde ha planteado a sus seguidores el reto de adivinar de qué tienda se trata.

Como pista, el centro comercial ha definido a Sfera como "modernos, versátiles y con diseños que te encantarán". "Algunos dicen que es la mejor opción para renovar tu armario, otros que es un peligro porque te llevarás todo lo que veas", ha indicado.

Sobre Sfera

Sfera es una marca de moda propiedad de El Corte Inglés que "apuesta por la calidad, la renovación constante, la variedad en sus colecciones y el servicio al cliente".

Continuamente incorpora a sus tiendas "nuevas colecciones de moda inspiradas en las últimas tendencias del mercado". "El resultado: prendas cómodas, actuales y a un precio asequible perfectas para que el público más exigente encuentre su estilo propio", expresa la marca desde su web.