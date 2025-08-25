Reciben el alta los cinco actores de Puy cu Fou hospitalizados tras volcar un coche de atrezo en el parque

Los cinco actores hospitalizados este sábado tras el vuelco de un coche de atrezo en el parque temático Puy cu Fou, en Toledo, recibieron el alta médica a lo largo de esa noche, según han confirmado fuentes del Hospital Universitario de la capital regional.

Los afectados se encuentran actualmente en sus domicilios, donde están descansando, y pasaron la noche en casa tras ser sometidos a las pruebas médicas pertinentes. Ninguno de ellos requirió ingreso hospitalario.

Las cinco personas se encuentran de baja laboral. “Estarán unos días recuperándose, pero no ha sido un accidente grave, más bien un susto”, han señalado fuentes consultadas por EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM.

Asimismo, se ha precisado que el incidente no tuvo lugar durante el desarrollo del espectáculo y que los espectadores no presenciaron lo ocurrido.

Se trata de cuatro mujeres, dos de 26, una de 27 y otra de 36, y un hombre de 32 años, que fueron trasladados en ambulancia hasta el hospital de la capital, donde recibieron asistencia.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ocurrió a las 23:48 horas de la noche del sábado, al volcar un coche de atrezo y caer los actores al suelo.