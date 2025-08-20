Revuelo en el Casco de Toledo por un fuerte olor a gas: los bomberos no detectan una fuga en el bloque sospechoso

La Policía Nacional ha impedido el paso a la calle Juan Labrador mientras los bomberos realizaban las mediciones.

Un fuerte olor a gas en un bloque de pisos de la calle Juan Labrador, en pleno Casco Histórico de Toledo, ha despertado el revuelo en la céntrica plaza de Zocodover y vías aledañas.

Los vecinos del edificio han alertado a las 12:00 horas al servicio de emergencias 112, que ha enviado un dispositivo integrado por una dotación de bomberos, Policía Local y Nacional.

Los efectivos de extinción de incendios han analizado los niveles de gas en las distintas viviendas del inmueble sin detectar allí la fuga, según han informado a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM.

Dispositivo desplegado en la plaza de la Magdalena.

No ha habido que desalojar a personas por el incidente. Las labores de medición han provocado, eso sí, el corte de tráfico en la plaza de la Magdalena y del acceso peatonal en la vía afectada durante algo más de media hora.

Los efectivos han dado aviso a la distribuidora del suministro por si el escape procediese de tuberías de la calle.

"Nos dicen que el hedor se mantiene", explican a este medio desde el 112, por lo que los técnicos estarán trabajando en la detección.