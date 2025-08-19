El PP de Villatobas denuncia la falta de un colegio y acusa a Page de "poner en huelga de hambre" a los escolares

La comarca de La Mesa de Ocaña vuelve a centrar el debate sobre la falta de infraestructuras educativas tras la denuncia del Partido Popular de Villatobas (Toledo), que reclama el colegio prometido por Emiliano García-Page hace más de diez años.

Según el PP local, la situación actual de los estudiantes es insostenible a pocas semanas del inicio y afecta tanto a la calidad de la enseñanza como a los derechos básicos de los menores.

Algunos alumnos recibirán clases en pasillos, otros en casetas de chapa con goteras y problemas de condensación, mientras que los más pequeños, de Educación Infantil, continuarán sin patio de recreo, un espacio esencial para su desarrollo y esparcimiento.

El partido denuncia que el actual colegio presenta graves problemas de accesibilidad, impidiendo que los niños con capacidades diferentes puedan recibir una educación en igualdad de condiciones.

Huelga de hambre

Además, la ausencia de comedor obliga a muchos menores en riesgo de exclusión social a una "huelga de hambre no voluntaria", perjudicando su alimentación, su rendimiento académico y la conciliación laboral de sus familias.

El problema se extiende a los estudiantes de Bachillerato, quienes una vez más deberán enfrentar dificultades para acceder a transporte escolar hacia los institutos de Ocaña.

La escasez de plazas de transporte pone en riesgo la continuidad de sus estudios y genera incertidumbre entre las familias de la localidad.

Gestión ausente

Desde el PP de Villatovas se critica duramente la gestión del Gobierno regional, acusando a Emiliano García-Page de no apostar por una educación pública digna y de calidad.

"Cientos de familias de Villatobas conviven año tras año con promesas incumplidas y soluciones provisionales que no resuelven los problemas reales de nuestros hijos e hijas", señalan en nota de prensa.

Cumplir promesas

El partido exige al Ejecutivo autonómico que cumpla con su compromiso histórico y ponga en marcha las inversiones necesarias para garantizar la construcción de un colegio que cumpla con los estándares educativos modernos, que sea accesible, seguro y adecuado para todos los alumnos.

También reclaman una solución definitiva para el transporte de los estudiantes de Bachillerato y la puesta en marcha de un comedor escolar que asegure la alimentación de los menores en situación de vulnerabilidad.

"La educación es un derecho fundamental y no puede depender de parches o improvisaciones. Villatobas necesita un colegio digno, y los niños y niñas del municipio merecen igualdad de oportunidades", concluyen desde el PP local, que ya ha anunciado que continuará vigilando el cumplimiento de las promesas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Falta de medios

El debate sobre la falta de infraestructuras educativas en La Mesa de Ocaña resurge cada inicio de curso, pero según los vecinos y representantes políticos locales esta situación ya no puede prolongarse más.

Mientras tanto, los escolares de Villatobas seguirán enfrentando aulas improvisadas, hacinamiento, ausencia de espacios de recreo y dificultades para acceder a educación secundaria de calidad, esperando que las promesas de hace una década se materialicen de una vez.