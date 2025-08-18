La Junta pide al alcalde de Noblejas que "reconsidere" su huelga de hambre: "No puede ser nunca la fórmula"

A la izquierda; la portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Esther Padilla; a la derecha; el acalde de Noblejas (Toledo), Agustín Jiménez.

La consejera portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha instado al alcalde de Noblejas (Toledo), Agustín Jiménez Crespo, a que "reconsidere" su declaración en huelga de hambre como señal de protesta para exigir al Gobierno regional la construcción de un Instituto de Educación Secundaria en Noblejas.

En declaraciones a los periodistas desde el Centro Operativo Regional de Lucha Contra Incendios Forestales, Padilla ha destacado que la postura adoptada por el regidor noblejano "no puede ser nunca la fórmula para conseguir infraestructuras".

En una carta remitida directamente a Emiliano García-Page, el alcalde socialista de Noblejas denunciaba que el ejecutivo autonómico "prometió" la obra y "todavía no es una realidad". Aseguró que continuará hasta que su "fortaleza física lo permita" y se "sienten las bases para una solución positiva, irreversible y definitiva".

Padilla ha resaltado que no es la primera vez que Agustín manda cartas similares, por lo que "tampoco nos ha sorprendido mucho", ha confesado.

Pese a los requerimientos de Jiménez Crespo, la portavoz ha explicado que el alcalde ya sabía que "la Consejería de Educación decidió ya hace tiempo" construir este instituto en el municipio toledano de Ocaña "por las necesidades del alumnado", ha subrayado.

Ocaña acogerá este instituto

"En la comarca de Ocaña hace falta un instituto: se va a construir, el suelo está a disposición y lo ha puesto el Ayuntamiento de Ocaña, que es el municipio que ahora mismo tiene más volumen de alumnado", ha incidido.

La distancia entre las localidades de Noblejas y Ocaña es de diez kilómetros. A este respecto, Padilla ha señalado que el transporte gratuito "está organizado en la comarca" para que los alumnos noblejanos "no tengan dificultad para acceder al instituto en el futuro".

Por último, la portavoz de la Junta ha considerado que "si se produce un aumento de población en Noblejas y pasan mayor número de alumnos a secundaria en el municipio, no nos cerramos a poder tomar esa decisión", ha advertido.