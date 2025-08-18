Alerta por aire contaminado en Toledo, Talavera de la Reina, Illescas y Puertollano: estas son las recomendaciones

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha emitido una alerta por aire contaminado en Toledo y Talavera de la Reina. Según el aviso, se ha superado el umbral de información a la población por material particulado (PM10).

Por ello, ha recomendado a personas con problemas respiratorios, ancianos y niños "no pasar largos periodos de tiempo al aire libre". Y a la población en general que "limiten la realización de esfuerzos físicos prolongados en el exterior".

Esta alerta se une a la que el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha emitió este domingo por la mala calidad del aire en Ciudad Real debido a la intrusión de masas de aire sahariano. Asimismo, este lunes ha extendido el aviso a Puertollano.

¿Qué son las PM10?

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, las PM10 son aquellas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera y cuyo diámetro varía entre 2,5 y 10 µm (1 micrómetro corresponde a la milésima parte de 1 milímetro).

Están formadas principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados, entre otros, y material orgánico asociado a partículas de carbono (hollín) y se caracterizan por poseer un pH básico debido a la combustión no controlada de materiales.

Las fuentes de emisión de estas partículas pueden ser móviles o estacionarias, y un 77,9 por ciento de la cantidad total emitida de PM10 procede del polvo resuspendido existente en la atmósfera.