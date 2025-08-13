El Consorcio de Bomberos de Toledo refuerza su flota con 4 nuevos vehículos para actuar más rápido ante incendios

Entrega de los nuevos vehículos para el Consorcio de Bomberos de Toledo. Diputación de Toledo

En pleno contexto marcado por los 14 incendios activos en el país, el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS) de Toledo ha incorporado cuatro nuevos vehículos para mejorar y reforzar la respuesta de los bomberos ante las emergencias en la provincia.

Estas nuevas incorporaciones forman parte del total de diez unidades que se incorporarán en los próximos meses dentro del servicio de este 2025.

El presidente del CPEIS y vicepresidente cuarto de la Diputación de Toledo, Juan Carlos Sánchez, ha asistido a la entrega y se ha mostrado convencido de que "estas mejoras en el parque móvil garantizan una actuación más rápida, eficiente y segura, especialmente en una época del año en la que, como por desgracia estamos viendo estos días, el riesgo de incendios es muy elevado, lo que exige disponer de medios actualizados y efectivos".

Los nuevos vehículos

Dos de estos vehículos se tratan de unidades Bomba Rural Ligera equipadas con cambio automático y tracción 4x4, especialmente diseñadas para intervenciones en zonas de interfaz urbano forestal.

Las dos restantes incorporaciones son dos vehículos con cambio automático y motores de bajas emisiones capaces de transportar hasta siete efectivos y de alojar equipamiento voluminoso, optimizando así la logística en situaciones de emergencia.