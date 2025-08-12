Hallan en un pueblo de Toledo el cuerpo de dos hombres asesinados por el franquismo en 1936

Los trabajos del Plan Cuatrienal de Exhumaciones han localizado en Mesegar del Tajo (Toledo) los cuerpos de dos personas enterradas en una cuneta, que presuntamente habrían sido asesinadas por falangistas en 1936.

Así ha informado a través de 'X' el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que también ha compartido una foto de los trabajos.

El ministro ha detallado que en la cuneta estaban buscando a Agustín Felipe Labrado Bolonio y Timoteo Higuera Ocaña, "asesinados por la centuria falangista de Las Palmas en septiembre de 1936".

En Mesegar del Tajo (Toledo), los trabajos del Plan Cuatrienal de Exhumaciones han dado resultado.



Se han localizado restos de dos personas en una cuneta. Allí fueron arrojados Agustín Felipe Labrado Bolonio y Timoteo Higuera Ocaña, asesinados por la centuria falangista de Las…

"Seguimos trabajando por la verdad, la justicia y la reparación", ha expresado Torres en su publicación.