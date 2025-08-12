El concejal de Empleo de Toledo reconoce el desbroce en la casa sacerdotal con personal del plan de empleo: "Tolón lo hacía"

El concejal de Empleo y Promoción Económica de Toledo, Juan Marín, reconoce que el Ayuntamiento de Toledo ha desbrozado el patio de la casa sacerdotal pero desmiente "rotundamente" la actuación en la residencia Santa Casilda, tras la denuncia del sindicato CCOO relativa al uso de trabajadores del plan de empleo para realizar labores en parcelas privadas de la Iglesia.

Marín vincula los trabajos en la casa sacerdotal a la limpieza de ambos cauces del arroyo de Buenavista, de titularidad municipal, lindante con el edificio.

Sostiene la habitualidad de esta práctica también por el Gobierno socialista durante la anterior legislatura. "En tiempos de Milagros Tolón también se limpió y desbrozó en la casa sacerdotal", afirma.

Incide en que él mismo el año pasado promovió estos trabajos "a petición de Fernando Redondo", persona vinculada al Grupo Municipal Socialista.

Sin embargo, Marín niega la actuación en el patio de la residencia de ancianos San Casilda, también propiedad de la Iglesia. "Es rotundamente falso, hablé con la superiora y me pidió que lo desmienta", para desvincular su imagen de esta polémica.

El edil explica que el Ayuntamiento atiende "las peticiones" de las instituciones y aplica criterios objetivos "de seguridad y responsabilidad" para elegir los lugares intervenidos y no "beneficiar a amigos como denuncia el PSOE".

Con el plan de empleo se ha abordado el mantenimiento y la mejora de 26 espacios, cifra Marín, entre ellos el patio del instituto Alfonso X El Sabio, propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o en el huerto abandonado del convento de Santa Clara, edificio en desuso, para evitar incendios.

Posible denuncia

El concejal explica que la Policía "está identificando" a la persona que tomó las fotografías difundidas por CCOO para denunciar la situación. Se presentaba como personal del Ayuntamiento sin serlo y los trabajadores "están dispuestos a denunciar" por la utilización de su imagen sin su consentimiento, avisa.

CCOO denunciaba este lunes esta situación a raíz de las quejas realizadas al sindicato por varios trabajadores y pedía una aclaración al Ayuntamiento por lo que califican como "un uso indebido" de los trabajadores y trabajadoras pertenecientes al plan de empleo.

Una de las imágenes difundidas por el sindicato CCOO del patio de la casa sacerdotal.

El sindicato aludía a la vulneración de la normativa de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, reguladora de las bases para la concesión de subvenciones para poner en marcha estos programas. "Dicha Orden deja claro que debe tratarse de proyectos de interés general y social competencia de las entidades beneficiarias o que se encuentren dentro de sus fines u objeto”.

El PSOE e Izquierda Unida también pedían explicaciones al equipo de Gobierno municipal. Los socialistas consideran que se trata "de un desvío inaceptable de recursos públicos, que deberían destinarse de forma prioritaria y exclusiva a la mejora de infraestructuras y servicios de titularidad municipal".