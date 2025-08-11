Castilla-La Mancha formará a 3.500 desempleados de Toledo con una inversión de más de 12 millones

Más de 3.500 personas desempleadas de la provincia de Toledo contarán este año con nuevas oportunidades de formación y capacitación debido a la inversión de más de 12 millones de euros del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Esta iniciativa forma parte de las políticas activas de empleo que buscan mejorar la cualificación profesional y facilitar la inserción laboral de los ciudadanos, especialmente de aquellos que enfrentan mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo.

La directora general de Formación Profesional en el Ámbito Laboral, Marta Roldán, acompañada por la directora general de Empleo, Elena García, y la alcaldesa de Villanueva de Alcardete, María Dolores Verdúguez, visitaron recientemente a los alumnos de Talleres+ en Villanueva de Alcardete, uno de los proyectos destacados dentro del programa de formación para desempleados.

Durante la visita, Roldán ha resaltado el firme compromiso del Ejecutivo autonómico con la formación y la mejora de la empleabilidad, destacando que "aunque Castilla-La Mancha cuenta hoy con el nivel de ocupación más alto de su historia y con la tasa de paro más baja en 17 años, todavía existen más de 117.000 personas que necesitan apoyo para encontrar una oportunidad laboral".

Oportunidad formativa

El plan formativo abarca distintas líneas y convocatorias, entre las que destacan el programa Talleres+, que beneficiará a 192 alumnos en la provincia de Toledo con una inversión de 3,4 millones de euros; la Modalidad II de Formación Profesional en el Ámbito Laboral, con más de 2.800 personas beneficiadas y una inversión que supera los 7,9 millones de euros.

Además del Programa de Apoyo Activo al Empleo, que desarrollará 34 acciones formativas y cuenta con un presupuesto de 683.000 euros para la provincia.

Estos programas están diseñados para ofrecer a los participantes una formación completa que combina contenidos teóricos y prácticos, así como una experiencia directa en el ámbito laboral, lo que incrementa sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.

Herramienta útil

La formación profesional en el ámbito laboral es considerada una de las herramientas más eficaces para luchar contra el desempleo, especialmente entre colectivos vulnerables o con mayores dificultades para acceder a un empleo estable.

Por su parte, la directora general de Empleo, Elena García, ha destacado los resultados positivos que ya se están observando en municipios como Villanueva de Alcardete y Quintanar de la Orden. “El Programa de Apoyo Activo al Empleo ha permitido la contratación de ocho personas desempleadas en Villanueva y 47 en Quintanar, favoreciendo la inclusión de colectivos prioritarios”, ha explicado.

La Generalitat lanza 19 ofertas de empleo para trabajar en un pueblo de Alicante: sueldos de hasta 40.000 € al año

Además, recordó que el programa incluye un Cheque Empleo, que incentiva a las empresas y entidades sin ánimo de lucro a contratar de forma estable a las personas que han participado en las acciones formativas. “Este tipo de incentivos son clave para fomentar el empleo de calidad y estable en nuestra región”, ha añadido.

Programas similares

Estos programas del Gobierno de Castilla-La Mancha han movilizado más de 40 millones de euros para la formación y cualificación de más de 12.600 personas desempleadas en toda la región.

Esta estrategia integral persigue fortalecer la economía local, reducir las tasas de paro y facilitar que los ciudadanos adquieran las habilidades necesarias para los empleos actuales y futuros.