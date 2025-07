Choque político en Castilla-La Mancha: Agudo se niega a dimitir; el PSOE asegura que "no hay un sola prueba"

El enfrentamiento político en Castilla-La Mancha alcanza uno de sus momentos más tensos tras la negativa rotunda de Carolina Agudo, secretaria general del Partido Popular en la región, a dimitir de su cargo y abandonar su escaño en las Cortes.

Esta decisión llega después de que el PSOE le exigiera su salida inmediata por vincular al presidente autonómico, Emiliano García-Page, con la trama de corrupción del caso Koldo.

Carolina Agudo ha sido tajante: "No voy a dimitir. Voy a seguir pidiendo explicaciones". En la rueda de prensa previa al pleno de este jueves, la popular ha defendido su actuación y ha cuestionado la adjudicación de un contrato de 5,5 millones de euros a la empresa Levantina Ingeniería Construcciones (LIC), investigada por su presunta implicación en el caso Koldo.

La obra, destinada a la rehabilitación de la residencia Gregorio Marañón de Ciudad Real, fue concedida antes de que la empresa se transformara en una UTE (Unión Temporal de Empresas), un movimiento que Agudo considera sospechoso, aunque no forma parte de los contratos advertidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Además, la dirigente del PP ha puesto sobre la mesa una información publicada por el diario ABC, que revela que el dueño de LIC, quien ya ha declarado ante el Tribunal Supremo, se reunió con la secretaria general de la Consejería de Bienestar Social. Quieren saber qué se habló en esa reunión, quién dio las órdenes y por qué esta adjudicación acabó en manos de una empresa ahora investigada. Agudo califica el asunto como "muy turbio".

PSOE indignado

Desde las filas socialistas, la respuesta es inmediata y dura. La portavoz del PSOE en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, reitera que Agudo debe abandonar la política "por dignidad" y acusa al PP de "ensuciar la vida pública con injurias" sin base alguna.

"Carolina Agudo sabe perfectamente que sus acusaciones contra García-Page no tienen fundamento. No hay una sola prueba. Y sin embargo, insiste. Esta forma de hacer política, no la merecen los ciudadanos", declara visiblemente molesta Abengózar.

Para el PSOE, estas maniobras del PP no son más que una estrategia desesperada ante las últimas encuestas del CIS, que otorgan al partido de García-Page una ventaja de 27 puntos sobre los populares. "Están nerviosos, los tiene desbordados", sentencia la portavoz.

La polémica ya ha salpicado también al presidente regional del PP, Paco Núñez, a quien los socialistas han lazado un mensaje directo para que pida la dimisión y expulsión del partido de Agudo. "Cuando uno exige, al menos tiene que hacer lo mismo en sus filas", expresa Abengózar.

Batalla abierta

Mientras tanto, Carolina Agudo deja claro que no piensa dar ni un paso atrás pese a la petición de Esther Padilla y Abengózar. "¿Por qué tendría que dimitir por pedir explicaciones?", pregunta con ironía durante su competencia, criticando además la "doble vara de medir" del PSOE. "Cuando en el PSOE se enteraron de que sus dirigentes se han dedicado a robar o mercadear con mujeres, las dos portavoces no lo hacían con sus compañeros".