Un colegio de Toledo, en pie de guerra con Educación porque unirá en una clase alumnos de diferentes edades

La asociación de padres y madres de alumnos del CEIP Cardenal Tavera de Cobisa (Toledo), el AMPA La Oliva, ha denunciado que la Consejería de Educación quiere unificar las clases de los niños de 3 y 4 años del ciclo de Educación Infantil y pide soluciones por una decisión que consideran "injusta".

Lidia Gómez, presidenta del AMPA, ha señalado a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, que para el próximo curso 2025-2026 se han inscrito tan sólo siete niños de tres años en el centro educativo y seis de cuatro años.

Por ello, y debido a que la ratio del CEIP Cardenal Tavera de Cobisa está en 22, Educación ha decidido prescindir de una profesora de esta etapa educativa "que llevaba en el centro 15 años".

"No vemos justo que junten las edades", ha afirmado Gómez. "No tienen ningún sentido que quiten una profesora de un día para otro así de repente y estamos alucinados", ha añadido.

Además, ha indicado que el problema no se da tanto en la unión de estos cursos de 3 y 4 años, sino en el que se producirá posteriormente en la etapa de Primaria si no se aporta ahora una solución "coherente".

Posible solución

En este sentido, la representante de los padres ha comentado que la posible solución para la educación en el municipio de Cobisa (Toledo) no pasa por unir edades sino los dos centros educativos del municipio.

En Cobisa hay dos colegios públicos, el CEIP Cardenal Tavera y el CEIP Gloria Fuertes. Ambos son de dos líneas. Es decir, cada curso debería tener dos clases por edad, pero al encontrarse ambos centros con carencia de alumnos, tan solo tienen una.

Por ello, desde este AMPA ha trasladado en varias ocasiones a la consejería que la solución podría venir por unir los dos centros educativos "pero no quieren" y "a lo que no estamos dispuestos es a que unan edades diferentes". "No lo podemos consentir", ha subrayado.

Reunión el 30 de junio

Gómez ha afirmado que el próximo día 30 de junio el AMPA se reunirá con el Consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Amador Pastor para ver qué solución ofrecerá a este asunto la administración. Un encuentro que Educación ha cerrado con la dirección del CEIP el 10 de julio.

"Esperemos que salga alguna solución de la reunión, pero es algo que no tengo claro porque lo que queremos es que sea coherente", ha afirmado Gómez.

Necesidades especiales

Además, en este encuentro, la asociación de padres y madres también pedirá que aumenten el personal para atender a los tres niños que hay en el centro con necesidades especiales.

"No tenemos AT y no nos lo conceden" y esto dista mucho de la inclusión a la que hace referencia la Junta", ha afirmado.

En este sentido, Gómez también ha denunciado que estos niños necesitan atención durante toda la jornada escolar porque, además, están apreciando que en los cursos en los que están integrados estos chicos con necesidades especiales "están bajando mucho el nivel".

"El profesor no puede dar la clase con normalidad porque necesita alguien que se haga cargo de ellos", ha concluido.

No superan los 16 alumnos

Por su parte, según fuentes de la delegación provincial de la Junta, el centro educativo tiene escolarizados seis alumnos de cuatro años y seis solicitudes para escolarizar a niños de tres años en el próximo curso.

"En total son 12 alumnos y para que estén en unidades separadas deben ser más de 16 alumnos y, en este caso, no superan esa cifra", han afirmado.

También han indicado que "si en algún momento se superara esa cifra, el grupo se desdoblaría, pero por el momento estos son los criterios que hay hoy establecidos para este centro".