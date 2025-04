Recuerdos de Luis, fotógrafo de Toledo y amigo de Vargas Llosa: "En la Navidad del 87 llamé a su puerta y abrió él"

La vida se destina, a veces, por carambolas. Eso piensa Luis Martínez, el fotógrafo toledano apodado en Perú ‘Luis de Toledo’. Y es que, aunque su pasión por la fotografía le inclinaba a retratar los paisajes y personajes de la India, el destino le llevó, con 30 años, a forjar un proyecto sobre Perú. De ahí su amistad con Mario Vargas Llosa, que falleció el pasado 14 de abril en Lima, a los 89 años, y del que guarda gratos recuerdos: “Era simpático a más no poder”.

De Vargas Llosa, ‘Luis de Toledo’ conserva una carta en la que le agradece su trabajo como comisario de la exposición ‘El Perú de Vargas Llosa’. Una de las múltiples actividades que España realizó cuando el escritor recibió, en 1995, el Premio Cervantes de Literatura.

La exposición fue acogida por la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), donde Llosa recibió, en el paraninfo universitario, el reconocimiento. Fueron 63 obras fotográficas las exhibidas.

Los Reyes, Vargas Llosa y 'Luis de Toledo' durante la exposición 'El Perú de Vargas Llosa' Cedida por Luis de Toledo

Una colección que pretendía mostrar los lugares en los que Llosa inspiraba sus novelas. Y fue ‘Luis de Toledo’ el encargado de recopilarlas y mostrarlas. “Tenemos un encargo para ti de parte de Mario Vargas Llosa. Nos dice que tienes que organizar tú la exposición porque tienes muchas fotos de Perú”, explica sobre la conversación telefónica que mantuvo con un miembro de la universidad.

Martín Chambi

La relación de Vargas Llosa y ‘Luis de Toledo’ se forjó a tres bandas. Hubo un tercer personaje esencial en esta historia. Si bien el fotógrafo era un enamorado de la obra del autor desde que a los 10 años leyó El secreto de la casa verde, quien realmente los unió fue la obra fotográfica de Martín Chambi.

Chambi era un fotógrafo peruano a cuyo nieto conoció ‘Luis de Toledo’ en Cuzco (Perú) hace casi 40 años. Se encontraba Luis en la ‘Fiesta del Sol’ cuando topó con él y charlaron sobre la obra de su abuelo.

En este mismo lugar, “alguien que no recuerdo, me dio la dirección de Vargas Llosa”. “Era una Navidad de 1987. Llamé a su puerta y me abrió él”.

A partir de ese momento, y debido a la pasión que Vargas Llosa sentía también por Chambi, se forjó “una relación de amigos”.

Carta manuscrita

De Vargas Llosa, ‘Luis de Toledo’ dice que es “un hombre caballeroso, guapo y simpático a más no poder”.

Guarda con cariño unas fotografías de él con Llosa, el Rey Don Juan Carlos y Doña Sofía durante la inauguración de la exposición con motivo del Cervantes.

También la carta manuscrita de agradecimiento de Vargas Llosa que ha dado pie a este reportaje.