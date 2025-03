El Tajo alcanza ya los 750 metros cúbicos en Talavera de la Reina y se teme un aumento del caudal a lo largo del día

El caudal del río Tajo alcanza este viernes los 750 metros cúbicos por segundo a su paso por Talavera de la Reina, manteniendo los niveles ya registrados en la tarde de este jueves, y se teme en la Confederación Hidrsográfica que a lo largo del día el cauce aumente "de manera paulatina" y con mucha probabilidad debido a los desembalses en los pantanos de la cuenca.

Así lo ha explicado a primera hora de este viernes el alcalde talaverano, José Julián Gregorio, tras la reunión con el Centro de Coordinación Operativa de ámbito local (Cecopal) y el Centro de Coordinación Operativa de Castilla-La Mancha (Cecop) para mantener operativo el protocolo sobre la situación del Tajo y el Alberche, después de que ambos ríos alcanzasen el umbral de aviso rojo el martes de la pasada semana.

"La situación es muy complicada y es necesario aumentar y extremar la precaución", ha afirmado el alcalde de Talavera, quien ha aconsejado, además, "alejarse de las zonas inundables del río y llamar al 112 en caso de cualquier emergencia".

Reunión operativa celebrada a primera hora de este viernes en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

Máxima alerta

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha explicado esta mañana, en alusión a la situación meteorológica en la región y en concreto en la provincia de Toledo, que "van a seguir creciendo los cauces de manera que hay que seguir teniendo prudencia y que el foco de atención después de esta noche y a lo largo del día estará en su paso por Talavera”.

En este sentido, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido, en colaboración con el resto de administraciones y grupos de acción, que se refuerce la vigilancia en Talavera de la Reina, Toledo y la ribera del Alberche ante el posible aumento de caudal por las aportaciones naturales y por el incremento de los desembalses en algunos pantanos.

Así se ha expuesto en la citada reunión de seguimiento del Cecop presidida por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en las instalaciones del Servicio 112 y que el alcalde talaverano ha seguido telemáticamente desde el Ayuntamiento junto con su equipo.

Estrecha vigilancia

José Julián Gregorio está manteniendo, de hecho, una estrecha labor de vigilancia desde el comienzo de esta serie de borrascas que han puesto en alerta a toda Castilla-La Mancha y especialmente a Talavera y otros puntos de la provincia de Toledo.

El alcalde ha solicitado a las autoridades competentes que en caso alcanzar un caudal “potencialmente peligroso” envíen una alerta a los móviles de los ciudadanos para ponerlos sobre aviso “y que sean conscientes de la situación del Tajo”.

La noche del jueves al viernes en Talavera no ha registrado incidencias y ha estado controlada, y tanto Policía Local como Protección Civil no han dejado de vigilar y monitorizar el río para controlar el caudal y estar pendiente de cualquier problema que hubiera podido surgir, “aunque afortunadamente no ha sido el caso", ha explicado el alcalde.

Seguirá lloviendo

No obstante, anoche llovió de una manera muy abundante en Talavera y en la zona de la Sierra de San Vicente y, según la Agencia Estatal de Meteorología, para el fin de semana se prevén abundantes lluvias, por lo que “hay que seguir extremando la precaución” y alejarse del río.

Talavera de la Reina mantiene el protocolo de emergencias activado desde la semana pasada para hacer frente a cualquier situación que pudiera derivarse de la crecida del caudal del Tajo, “y estamos demostrando madurez para hacer frente a cualquier escenario que pudiera producirse, perfectamente coordinados para actuar ante cualquier emergencia”, ha reiterado el alcalde talaverano.

En este sentido, Gregorio ha recordado que los servicios de Protección Civil, Policía Local y Bomberos están operativos para atender cualquier incidencia y ha recomendado de nuevo que se eviten desplazamientos, no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico, así como no realizar actividades en cauces y sus proximidades.

Reunión este viernes del Cecop bajo la presidencia del consejero Juan Alfonso Ruiz Molina.

Posibles desalojos

En caso de encontrarse en zona inundable, Gregorio ha insistido en que se deben buscar zonas altas o subir a un piso superior.

Además, el alcalde ha recordado que como medida preventiva ante una posible inundación de las zonas cercanas al río, está preparado el dispositivo de evacuación en caso de que hubiera que desalojar viviendas, y se acogería a las personas que lo necesitasen en el polideportivo Primero de Mayo, una instalación que se ha ofrecido también a Cazalegas y Pepino por si hay algún desalojo.

Gregorio ha indicado que Policía Local, Protección Civil, Policía Nacional, Bomberos, Aqualia, Cruz Roja y las concejalías de Seguridad Ciudadana, Agricultura, Medioambiente, Servicios Generales y Deportes, participan en el protocolo de emergencia que está activo en Talavera por la situación del Tajo “y están minuto a minuto revisando la situación del río y en permanente alerta por si hay que intervenir”.

Carrera aplazada

El alcalde ha recordado que esta situación ha obligado a aplazar al 4 de mayo la carrera de los XV 10km "Ciudad de la Cerámica" Gran Premio CaixaBank, prevista para el próximo domingo.

El cambio se debe a que una parte del recorrido transcurre por el puente romano, lugar que actualmente está cerrado al tránsito de peatones por precaución, y el recorrido, al estar homologado, si sufriera alguna variación, no podría validar oficialmente las marcas conseguidas, por lo que se ha optado por su aplazamiento.

Con respecto a los jardines de Talavera permanecen abiertos los Jardines del Prado y la Alameda y los accesos al recinto ferial, aunque se mantienen cerrados los Sifones, el Vivero y el parque frente al colegio Madre de la Esperanza.

El puente romano sigue cerrado a los peatones. También está abierto el polideportivo Primero de Mayo, el polideportivo y piscina José Ángel de Jesús Encinas, instalaciones de la Ciudad Deportiva (Pista de Atletismo, campos Zarra y Mela y pistas de pádel y tenis) y el campo de la Universidad.

Alerta a los ayuntamientos

La dirección del Plan Región contra Inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam) mantienen dispuestos y en alerta todos los dispositivos de prevención y siguen habilitados los albergues toledanos de Escalona, Talavera y Santa Cruz de Retamar y el de Loranca de Tajuña, recién establecido.

Se aconseja, en este sentido, a todos los ayuntamientos que estén vigilantes, a través de sus operativos, de la evolución de la situación en las próximas horas y ha reiterado que pongan en conocimiento del 112 cualquier necesidad adicional que puedan requerir derivada de temporal.

Desde que se activó el Pricam, el pasado 8 de marzo, se han registrado un total de 185 incidentes relacionados con el temporal, la mayoría de ellos localizados en las dos provincias más afectadas.