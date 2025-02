Falsa alarma en un pueblo de Toledo donde supuestamente se había escapado una pantera: el Ayuntamiento lo desmiente

El Ayuntamiento del municipio toledano de Lillo y el zoológico de la localidad han informado a través de sus redes sociales de un mensaje falso que un vecino ha difundido por WhatsApp alertando de que una pantera se había escapado del centro. "Es totalmente falso y tomaremos medidas legales", han indicado en la publicación los responsables del zoo.

En el mensaje, el vecino relata que el Ayuntamiento habría publicado un bando municipal avisando del peligro. Por ello, el Consistorio ha desmentido la información inmediatamente.

"Aconsejamos a la población no prestar atención a esta 'fake new' y no difundirla, ya que solo pretende causar alarma. Además, pedimos colaboración para descubrir al causante y emprende acciones legales", han indicado desde el Ayuntamiento.

Asimismo, han recordado que este tipo de acciones podrían constituir delitos que conllevarán penas de prisión de tres meses a un año o multas de tres a 18 meses.

Noticias falsas reiteradas

Según han asegurado desde el zoológico, no es la primera vez que se difunden bulos entre la población de Lillo con el objetivo de crear alarma entre el vecindario. En concreto, ya se difundió un mensaje que alertaba que un oso se había escapado.

"También era falso y no vamos a permitir que eso siga pasando. Es muy grave. Ya está bien de tener que estar aclarando este tipo de cosas", han sentenciado.