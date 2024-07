El alcalde pide a Sánchez que devuelva a Toledo los 38.000 metros cedidos para el cuartel "que ya no se va a hacer"

El punto muerto en el que se encuentra el proyecto para la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Toledo, que finalmente ya no se ubicará en La Peraleda, ha llevado este martes al alcalde de la capital, Carlos Velázquez, a anunciar que va a exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que devuelva los 38.000 metros cuadrados cedidos gratuitamente para llevar a cabo el proyecto.

Velázquez ha dicho tener la "certeza" de que el cuartel ya no se va a construir en ese suelo y que, por lo tanto, el Ayuntamiento de Toledo pedirá, desde el 1 de agosto, al Ministerio del Interior que devuelva a la ciudad "lo que es de Toledo y los toledanos", en referencia a los terrenos cedidos en La Peraleda, informa Europa Press.

A preguntas de los medios, tras dar cuenta de las reuniones de la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración del Consorcio, el primer edil ha señalado que, teniendo "la certeza" de que el cuartel no se va a construir en ese suelo, se hace "un flaco favor" a la ciudad si no se devuelven unos terrenos que se cedieron "para un uso que no se va a ejecutar".

Sin reuniones desde octubre

Por ello, el alcalde ha exigido "responsabilidad" a las administraciones implicadas, porque ese es un suelo "al que se tiene que dar uso". "Nosotros sí queremos darle uso a ese espacio", ha incidido el regidor municipal, quien ha asumido que "nadie puede entender que existan suelos en desuso fuera del Casco Histórico".

En cuanto a la ubicación del cuartel, Carlos Velázquez ha remarcado que desde el mes de octubre no han tenido "ninguna reunión oficial con el Ministerio para tratar este asunto, y no ha sido porque el Ayuntamiento o la Junta no haya querido", ha subrayado.

La situación se mantiene, por tanto, en el punto muerto anterior, a la espera de que el Gobierno devuelva los terrenos que va a pedir el Ayuntamiento y se retomen las conversaciones para decidir la viabilidad del proyecto y la ubicación definitiva.

Tercer carril

Por otro lado, sobre el tercer carril de la TO-23 -obra que tiene que licitar el Gobierno central-, el alcalde ha dicho que no quiere pensar "que haya nadie que esté tratando de paralizar una actuación importantísima para Toledo y los toledanos".

"Desde el Ayuntamiento hemos actuado con la mayor valentía y estamos poniendo en marcha una actuación para ejecutar el vial de conexión, una calle que una Azucaica con el Polígono" y actualmente hay un plan de infraestructuras elaborado y un documento ambiental que tiene ya la Administración regional.

"Veremos a ver qué es lo que pasa", se ha cuestionado Velázquez, quien ha augurado que "podría darse la circunstancia de que el Ayuntamiento ejecutara antes la conexión que la del Ministerio".