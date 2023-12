Carlos Velázquez saca adelante su primer presupuesto como alcalde de Toledo

El Pleno del Ayuntamiento de Toledo, ha aprobado este jueves en su sesión ordinaria, el proyecto de presupuestos para el año 2024, que asciende a 108.170.000 euros, con el voto a favor de PP y VOX, y el voto en contra de PSOE e IU-Podemos.

Las cuentas municipales, tal y como ha detallado en una nota de prensa el concejal de Hacienda, Juan José Alcalde, contemplan mejoras para todos los vecinos, sin incrementar la presión fiscal para los toledanos, y termina con grandes desigualdades que se producían en el Ayuntamiento entre trabajadores que realizan la misma función con la equiparación salarial de los profesores de la Escuela Municipal de Música.

“Este equipo de gobierno encabezado por Carlos Velázquez, va a fomentar la actividad económica para atraer nuevas empresas, crear nuevos empleos y favorecer la cohesión y el desarrollo urbanístico de la ciudad paralizada desde hace 16 años”; ha manifestado el edil de Hacienda. Juan José Alcalde afirma que son unos presupuestos “rigurosos y prudentes para hacer de Toledo una ciudad agradable, accesible y más atractiva para vivir”.

Patronatos y Gastos

El concejal de Hacienda ha recordado que, por primera vez, los presupuestos del Ayuntamiento de Toledo incluyen un Plan Anual de Subvenciones para garantizar la transparencia y la publicidad y ha detallado que las cuentas municipales recogen un incremento presupuestario del 4,57% en los patronatos. Así, el presupuesto del Patronato de Música asciende a 1.050.000 euros; el del Patronato del Teatro de Rojas a 1.800.000 euros; el del Patronato Municipal de Deportes supera los 6,3 millones de euros y el de Turismo alcanza los 597.660 euros.

Además, Juan José Alcalde ha recordado que el capítulo de personal se incrementa un 2,98% debido a varios aspectos; entre ellos, el compromiso con los bomberos para impulsar el C1; la ampliación de la plantilla de servicios sociales para desempeñar con fondos propios actividades que antes realizaban empresas privadas; o la incorporación de más personal en el área de planeamiento urbanístico para dar salida a casi 1.000 licencias, que además reportarán mayores ingresos a las arcas municipales. En total, el capítulo 1 representa un 32,25% de la estructura de gastos del Ayuntamiento.

Inversiones

El concejal de Hacienda ha detallado además, que el presupuesto del 2024 incluye “un capítulo inversor que responde a las necesidades reales de la ciudad de Toledo y al compromiso del nuevo equipo de Gobierno de sacar adelante un Plan de Ordenación Municipal”. Juan José Alcalde ha recordado que las cuentas municipales incluyen inversiones para mejorar edificios municipales, las instalaciones deportivas; la construcción de un nuevo campo de fútbol; la ejecución de un plan de arbolado o una partida para eliminar los puntos de contaminación al río Tajo. Además, se incrementan también las partidas en Cultura y Juventud.

“Es un presupuesto riguroso y van a votar que no a incrementar las subvenciones a las asociaciones vecinales; van a votar que no a más participación; van a votar que no a nuevas infraestructuras deportivas; van a votar que no a un plan de arbolado necesario; van a votar que no a la lucha contra la contaminación del río Tajo; van a votar que no a una partida para ayudar a pymes y autónomos afectados por la DANA”; ha lamentado el edil de Hacienda refiriéndose a la oposición.

Tras su aprobación inicial, el proyecto de presupuestos se publicará este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia y volverá al pleno para su aprobación definitiva.

