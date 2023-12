Abre en Toledo un nuevo bar que revolucionará el concepto de la cerveza: "Es una pasada"

El barrio de Palomarejos de Toledo ya cuenta con un nuevo bar. Se trata del 'Galiana' el nuevo proyecto del conocido Grupo Trébedes, que abrió su tercer establecimiento en la capital castellano-manchega el pasado 6 de diciembre y que pretenden convertirse en un referente toledano con un nuevo concepto de cerveza que ha fascinado, incluso, a su dueño.

Así lo ha relatado a EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM Álvaro de Diego, gerente y creador del grupo empresarial propietario de los locales 'Trébedes' en el barrio de Santa Teresa y 'Zahorí' en el barrio de Santa María de Benquerencia, conocido como el Polígono. "Con el 'Galiana' me corto la coleta, como dicen los toreros", ha bromeado el empresario toledano.

Tras recordar sus inicios en el mundillo en el año 1999 en un local situado en la Plaza de Cuba llamado 'La Barra', confiesa que su idea era la de "montar un local en cada barrio", para que todos puedan disfrutar del tipo de hostelería que hacen.

'Galiana' en Toledo. Foto: Javier Longobardo.

Un modelo de negocio basado en el 'fast food' (comida rápida) de alta calidad, cuidando la presentación de buenos platos, que triunfa porque cuidan lo que para Álvaro es "la clave del éxito": "Rodearse de buenos profesionales, que les guste la hostelería y que traten bien a la gente".

Una novedad que le ha fascinado

Tal y como ha destacado el empresario, la novedad más importante del 'Galiana' con respecto a sus predecesores es que incorpora un nuevo concepto: la cerveza de tanque. "Tenemos tres tanques con un total de 1.500 litros de cerveza especial de bodega de la marca 'Mahou'. Es una bebida sin CO2 porque no lleva la bala de carbónico, es decir, no existe ese ácido que se enchufa a los barriles para que salga", ha explicado.

Como resultado, se obtiene una cerveza "más suave, que no te llena y que no te hace sentir pesado". "A mí me tiene sorprendido. Es una pasada y estoy valorando la posibilidad de implantarlo en el 'Trébedes' y en el 'Zahorí'", ha afirmado.

'Galiana' en Toledo. Foto: Javier Longobardo.

En el barrio de Palomarejos

El 'Galiana' se ubica en el mismo lugar donde abrió sus puertas el histórico y mítico restaurante toledano 'El Cazador', un establecimiento que "fue muy conocido hace unos 60 años por su estupenda carne" y que dio de comer y cenar a "muchos albañiles de la antigua Buenavista, Reconquista…"

Un tiempo después y tras una reforma integral, el nuevo local de Álvaro abre con la premisa de "seguir aumentando la clientela en el barrio y, por supuesto, en la cervecería". "Debajo del nombre del local pone 'La terraza de Palomarejos', algo importante por su ubicación, porque se sitúa cerca de un parque con zona para niños. Esto es esencial para un hostelero a la hora de elegir dónde abrir", ha reconocido.

Asimismo, ha mostrado felicidad con la apertura en este barrio ya que "las cosas van muy bien" allí. "Todo el mundo decía que con el cierre del hospital Palomarejos se había quedado desfondado y no es así. Allí las cosas van muy bien y estamos muy contentos. Al barrio lo veo cada vez mejor. En la zona concreta donde se ubica el 'Galiana' no había mucha oferta gastronómica, por lo que ya estamos cubriendo esa demanda", ha expresado el toledano.

'Galiana' en Toledo. Foto: Javier Longobardo.

Para terminar, ha querido detallar el horario del local, que abre todos los días de 8 a 0 horas -1 de la madrugada en el caso de los viernes y los sábados-, con la excepción de domingos y lunes, que cierran a partir de las 17 horas de la tarde.

