La brutal agresión de Jacobo Ostos a Miguel Frigenti que ha llevado al talaverano al hospital

Momentos complicados para Miguel Frigenti. El colaborador televisivo natural de Talavera de la Reina (Toledo) ha pasado este fin de semana por el hospital después de recibir un brutal golpe de Jaime Ostos que le dejó inconsciente, según apuntan testigos presenciales que presenciaron la agresión.

Este capítulo fue ampliamente tratado en la tarde de este sábado en el programa Fiesta de Telecinco. Al parecer, Frigenti se encontraba trabajando en la sala Onassis de Madrid cuando Jacobo Ostos se acercó de él y le propinó "un puñetazo sin venir a cuento", relataba Fani Carbajo, quien en ese momento se encontraba en el lugar.

La exconcursante de La Isla de las Tentaciones, siguió explicando que rápidamente la gente les separó y echaron a Ostos de la discoteca. Sobre Frigenti, agregó que "ahora está en el hospital porque tiene dolores de cabeza y la hinchada" después de "estar unos minutos inconsciente" y "perder las gafas" durante la trifulca.

El programa que presenta Emma Suárez fue añadiendo testimonios directos de la agresión como el de Kiti Castillo, quien corroboraba que "no fue una pelea, sino una agresión". Este versión fue respaldada por el jefe de sala de la discoteca, que a través del periodista Aurelio Manzano sostiene que "llegó, sin mediar palabra, se quitó el reloj, le dio un puñetazo que lo tiró al sofá y el otro no se pudo ni defender".

"Una bofetada correctora"

El presunto agresor, Jacobo Ostos, entró por teléfono en el programa para explicar su versión de los hechos. El hijo del fallecido torero Jaime Ostos y la doctora María Ángeles Grajal, explicaba que "el 8 de enero de 2022 fallece mi padre en Colombia y tres horas después tengo que soportar que esta persona hable pestes de él cuando yo le lloraba el duelo en mi casa sin mostrar respeto alguno".

A raíz de esta situación, Jacobo aseguraba que en la noche del viernes, Frigenti "tuvo la suerte de estar cerca de donde estaba yo y le di una bofetada correctora para enseñarle el respecto que hay que tener a una persona fallecida".

Tras ser interrumpido por la presentadora del espacio, Emma Suárez, quien reconoció que "puedo empatía en el dolor que pudiste sentir" pero le pidió que "pensara antes de hablar", Ostos dio más detalles de la agresión.

"Me acerqué a saludar donde estaba él y me miró con una risa sarcástica y pseudoamenazante. Me tendió la mano para saludarme y yo le dije al oído '¿No sabes que a los muertos hay que tenerles respeto?'. Acto seguido me calenté y le di una bofetada con la mano abierta que se quedó sentado en el sofá. Se quedó en la discoteca trabajando con la cara calentita", sentenciaba.

