El PP acusa a García-Page de saber desde 2020 los efectos de la Ley del solo sí es sí

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha mostrado este domingo su preocupación ante las informaciones conocidas este sábado a través de un medio de comunicación nacional, que revelan que, "en julio del 2020, el presidente de la región, Emiliano García-Page, ya sabía las consecuencias tremendas y dramáticas que iba a traer la aprobación de la Ley del ‘Solo sí es sí’ y, aun así, no hizo nada y no impidió que sus diputados y senadores la aprobaran en el Congreso y el Senado".

Así lo ha manifestado en Almendral de la Cañada (Toledo), donde, junto al presidente de PP de Castilla-La Mancha, PacoNúñez y al presidente provincial del partido, Carlos Velázquez, han acompañado a la alcaldesa de la localidad, Mónica Vázquez, y a los vecinos, en la inauguración del ensanchamiento y mejora de la carretera CM-5005, así como de un nuevo complejo deportivo.

En una nota de prensa, Agudo ha aclarado que, según la información publicada, “el Gobierno de Castilla-La Mancha, en julio del 2020, ya contaba con un informe donde se recogían las consecuencias que podía traer la aprobación de esta Ley” y ha denunciado que “estamos hablando de hace casi tres años cuando Page y su Gobierno ya sabían que podíamos llegar a la situación actual, con más de 500 agresores sexuales que han visto rebajadas sus penas y algunos de ellos ya han salido a la calle”.

Núñez, Agudo y Velázquez en Almendral de la Cañada (Toledo).

En este sentido, ha preguntado a Sergio Gutiérrez, “número dos del PSOE de CLM y mano derecha de Page, si era conocedor de ese informe, porque si es así y apoyó la Ley del ‘Solo sí es sí’, estaríamos hablando de un asunto muy grave”. Como lo es también “que la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, conociera ese informe y no hiciera nada para frenar esta auténtica chapuza, que se ha convertido en el mayor retroceso para las mujeres y el mayor daño a las víctimas de agresiones sexuales, que ven como se rebajan las penas a sus agresores, 500 en España y más de 20 en CLM”.

“Lo que está ocurriendo es auténtica vergüenza, el Gobierno de Castilla-La Mancha, Page, Sergio Gutiérrez, sus diputados y senadores y la propia consejera de Igualdad sabían en el mes de julio del año 2020 que la aprobación de la Ley del ‘Solo sí es sí’ iba a traer graves consecuencias y aun así no hicieron nada, se callaron, no advirtieron, no nos dijeron lo que iba a pasar y sus diputados y senadores lo aprobaron con su voto”, ha concluido.

Archivado en Almendral de la Cañada, Carolina Agudo, Paco Núñez (Francisco Javier Núñez Núñez)

