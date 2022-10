La suerte ha llegado este lunes al Hospital Universitario de Toledo. Y de qué manera. El cupón diario de la ONCE ha repartido 815.000 euros en el Hospital General Universitario de Toledo, en 10 cupones, uno de ellos agraciado con 500.000 euros, el premio mayor, y otros nueve premiados con 35.000 euros cada uno.

El encargado ha sido Sergio Jiménez, el vendedor que habitualmente está en el vestíbulo del centro hospitalario y que este martes no cabía en sí de alegría. "Estoy muy contento, esto es alucinante", reconocía a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM en una conversación que se cortaba cada poco tiempo por el intenso trasiego de clientes que se acercaban a felicitarle y a comprarle cupones en un día "con overbooking" como él mismo aseguraba entre risas de satisfacción.

Sergio, que es natural de la vecina localidad de Polán y lleva trabajando en la ONCE desde junio de 2021, reconocía que "todavía no se me ha acercado ninguno de los premiados", pero cree que "estará repartido" porque no recuerda "haber vendido más de un cupón por persona". En cualquier caso, su clientela se compone tanto de "gente más o menos fija que trabaja en el centro y también de muchas personas que vienen a las consultas".

[Un vendedor de la ONCE reparte más de 240.000 euros en varios pueblos de Guadalajara]

Nueve de los diez agraciados que este lunes compraban el 18.035 se llevarán un premio de 35.000 euros, pero el otro, que además del número también tenía la serie premiada, recibirá 500.000 euros.

El cupón de este 24 de octubre, dedicado a Viator Villa Europea del Deporte, también también ha dejado premios en localidades de Andalucía, Región de Murcia, Canarias, Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana.

Juego responsable

Todas las loterías de la ONCE componen una oferta de juego responsable, seguro y social que permite a la Organización cumplir sus objetivos: realizar una amplia labor social y solidaria destinando todos los ingresos a mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y/o con otra discapacidad; y una gestión segura y responsable porque la ONCE se preocupa de garantizar la protección del conjunto de consumidores, desde el diseño de los productos hasta su comercialización.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.

Sigue los temas que te interesan