Gran éxito en el I Festival de Música Electrónica celebrado en Quintanar de la Orden (Toledo)

Quintanar de la Orden (Toledo) se ha convertido este fin de semana en la capital de la música electrónica con un evento que ha contado con diferentes iniciativas y que ha permitido disfrutar a distintos tipos de público. Se trataba del I Festival de Música Electrónica OAK, organizado por la empresa Óh!pera con la colaboración del Ayuntamiento y de un gran número de patrocinadores, donde la música y la naturaleza han sido las grandes protagonistas.

El evento tenía como objetivo fomentar el entorno manchego aunando música y medio ambiente y ha cumplido "con creces" en esta primera edición. Así, la tarde del viernes se inauguraba con una cata de vino comentada a cargo de la empresa quintanareña Garagewine. Una cata que se realizaba in situ en una viña de donde se obtiene uno de los caldos que se cataban y que se acompañó también de un aperitivo elaborado por Panadería Alcolado. En la cita estuvieron presentes el delegado de la Junta en Toledo; Javier Úbeda; el alcalde de Quintanar, Juan Carlos Navalón; y conejales de la Corporación Municipal.

Precisamente el delegado de la Junta, Javier Úbeda, ponía en valor la puesta en marcha de este tipo de iniciativas que "permiten ensalzar y dar a conocer esta tierra manchega que tiene mucho que ofrecer al resto del mundo". Sobre la cata, destacaba también la colaboración con estos eventos “para inculcar la Historia del vino, dar a conocer nuestras raíces y nuestra Historia”. “Podemos estar orgullosos, añadía, de los cambios que se van produciendo en nuestra tierra gracias al esfuerzo de nuestra gente que nos permite avanzar y construir una región como la que tenemos hoy”.

Úbeda aprovechaba la ocasión para desear larga vida a este Festival, que repercutirá en el beneficio de Quintanar y toda su comarca. “En esta tierra cervantina, no podemos olvidar el espíritu del Quijote, porque, a pesar de todas las dificultades, si todos trabajamos en el bien común de todos, sin duda podremos seguir avanzando y progresando”.

Por su parte el alcalde, Juan Carlos Navalón, se pronunciaba en la misma línea destacando la iniciativa de Óh!pera para poner en marcha proyectos de esta índole, que suman en positivo a la vida social y cultural de Quintanar de la Orden y que permiten situarla en el mapa y que se convierta en un escaparate de cara al exterior algo que repercute positivamente en el municipio.

"Que sea el primero de muchos"

“Es una suerte poder contar en Quintanar con el I Festival de Música Electrónica OAK, que esperemos sea el primero de muchos, porque nuestra localidad aúna todas las cualidades para poder llevarlo a cabo”. “Una tierra donde la cultura está muy latente y donde podemos presumir también de grandes viñedos y de infraestructuras que permiten organizar eventos de estas características y acoger a todos aquellos que acudan hasta nuestra localidad para disfrutar de ellos”.

Navalón insistía en la importancia de contar en Quintanar con actividades como este Festival y animaba a la organización a seguir trabajando en esta línea deseándoles el éxito que merecen para que esta sea la primera de muchas ediciones del OAK y con el tiempo el Festival sea un referente tanto a nivel comarcal como nacional.

El Festival, además, tenía un carácter solidario colaborando con Asprodiq. Así, además de algunos talleres que realizó dicha asociación en la mañana del sábado, la noche del viernes en el recinto del OAK tenía lugar un Showcooking a cargo de la Escuela de Hostelería de Castilla –La Mancha a beneficio de Asprodiq.

El evento se cerraba, como no podía ser de otro modo, con las sesiones de música electrónica que se alargaron durante 12 horas. Para ello se contó con Cristian Varela, Ramiro López, Richi Risco, Alejandro Fernández, Two Ex y Yoikol y un gran número de personas provenientes no solo de Quintanar sino de toda la comarca e incluso otras Comunidades Autónomas.

